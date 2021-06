Tra le protagoniste di una delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi, vi è la ballerina Serena Carassai, che in queste ore ha spiazzato tutti con un post pubblicato su Instagram, in cui ha chiesto a gran voce che venga fatta giustizia per suo padre. La giovane ballerina è rimasta orfana di suo padre nel 2018: stando alla versione dei fatti che l'ex protagonista del talent show di Maria De Filippi ha riportato sui social, il decesso del suo amato papà sarebbe ancora ricco di coni d'ombra e di punti oscuri che non sarebbero stati ancora verificati.

Serena, ex allieva di Amici di Maria, spiazza con una richiesta d'aiuto social

Nel dettaglio, Serena è stata una delle ex ballerine di Amici durante l'ottava edizione, quando in gara vi erano anche Valerio Scanu e Martina Stavolo.

Ai tempi della sua partecipazione al programma Mediaset, la ballerina si mise in mostra per il suo talento e la sua bravura che non passò inosservata.

A distanza di qualche anno da quella esperienza televisiva, la giovane Serena si è ritrovata a vivere uno degli eventi più drammatici e dolorosi della sua vita, legato alla morte del padre.

Un vero e proprio dramma per Serena , la quale oggi, a distanza di qualche anno ha scelto di chiedere aiuto per far sì che emerga la verità su quanto è accaduto.

La verità di Serena sulla morte del padre

La ballerina ha così postato un vero e proprio appello sui social, dove ha chiesto che venga fatta chiarezza sul decesso di suo padre.

Serena ha scelto di postare sui social le foto in cui appare suo papà privo di vita, la mattina in cui venne ritrovato morto nel posto in cui stava lavorando.

"Non si sa perché aveva quattro fratture craniche", ha proseguito l'ex concorrente di Amici nel suo post sfogo, aggiungendo poi che sul posto sono arrivati i vigili (chiamati da qualche sconosciuto presente sul posto) e si è subito pensato che si fosse trattato di un incidente ma non di un presunto omicidio.

'Andrò fino in fondo', scrive Serena sui social

"Mio padre non ha avuto nessun malore: questo lo dice l'autopsia", ha svelato Serena nel suo post sfogo pubblicato sui social, aggiungendo poi che intende andare fino a fondo a questa vicenda, per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

"Gli assassini di mio padre possono iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda, senza alcuna pietà", ha scritto l'ex volto di Amici nel suo messaggio social.

"Chiedo giustizia per Remo Carassai, un uomo buono e un grande lavoratore", ha chiosato l'ex ballerina del talent show di Maria De Filippi nel suo messaggio, dove ha voluto taggare anche la trasmissione di Italia 1, Le Iene, con la speranza che possano aiutarla a far luce su quanto è accaduto.