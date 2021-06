Grande attesa per le nuove fiction Rai che saranno trasmesse tra l'autunno e l'inverno 2021-22 in prima visione assoluta. Le prime anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno dei titoli che torneranno in onda e che sono diventati ormai degli appuntamenti fissi per il pubblico italiano, come nel caso di Don Matteo 13, ma ci sarà spazio anche per prodotti inediti in prima visione assoluta. Uno di questi è, sicuramente, La Sposa, una nuova fiction di Rai 1 che vede protagonista l'attrice napoletana Serena Rossi.

Fiction Rai, i primi titoli dell'autunno-inverno: arriva La Sposa con Serena Rossi

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime fiction di Rai 1 rivelano che Serena Rossi, dopo lo straordinario successo di Mina Settembre (che tornerà in onda prossimamente con una seconda stagione) si cimenterà in una nuova serie che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico.

Trattasi de La Sposa, una nuova fiction che si sta girando in queste settimane in Puglia, ambientata negli anni '50 e '60. Al centro della trama di questa serie ci saranno i "matrimoni per procura", con i quali giovani donne del Sud Italia venivano obbligate dalla famiglia a sposare giovani uomini del Nord.

Le parole di Serena Rossi sulla nuova fiction Rai

La fiction è prodotta da Endemol e, nel cast, oltre alla presenza di Serena Rossi ci sarà anche l'attore Giorgio Marchesi, protagonista già di svariate fiction di successo, come nel caso de L'Allieva al fianco di Alessandra Mastronardi.

A proposito di questo nuovo progetto che la vedrà protagonista nel prime time di Rai 1 del 2022, Serena Rossi ha dichiarato: "Tornerò indietro nel tempo e parlerò un dialetto che non è il mio".

Oltre a La Sposa, ci sarà spazio anche per la messa in onda delle nuove puntate di Don Matteo 13, la storica fiction con protagonista Terence Hill.

Terence Hill lascia Don Matteo, arriva il film su Carla Fracci: anticipazioni fiction Rai

Le anticipazioni sulla tredicesima stagione, prevista per il 2022, raccontano che sarà l'ultima di sempre per Terence: l'attore ha scelto di dire addio a Don Matteo e da questa tredicesima stagione ci sarà l'arrivo di un nuovo giovane prete, interpretato da Raoul Bova.

In autunno, inoltre, è prevista l'attesa seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, la serie con Vanessa Scalera che tornerà in prime time dopo il successo della prima serie.

Grande attesa anche per il film-tv dedicato alla vita e alla carriera di Carla Fracci, l'etoile venuta a mancare poche settimana fa. A vestire i panni di Fracci, ci sarà l'attrice Alessandra Mastronardi.

A dicembre, invece, è prevista la messa in onda del tv-movie Non ti pago con protagonista Sergio Castellitto, che riporterà in televisione un'altra commedia di Eduardo De Filippo.