Cambio di programmazione in arrivo per Mr Wrong - Lezioni d'amore, la nuova serie di Canale 5 con protagonista Can Yaman, che sta conquistando il gradimento degli spettatori. Mediaset, ancora una volta, ha deciso di puntare sull'attore turco per accendere il palinsesto estivo e così, dopo il debutto in daytime, Mr Wrong si prepara a conquistare anche la prima serata a partire dal prossimo lunedì 14 giugno, giorno in cui è previsto il primo appuntamento speciale.

Cambio programmazione per Mr Wrong con Can Yaman

Nel dettaglio, come vi avevamo annunciato in anteprima su Blasting News, la serie Mr Wrong accenderà la prima serata della rete ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo 14 giugno.

È questo il giorno scelto per continuare a raccontare le vicende della coppia composta da Ezgi e Ozgur, che giorno dopo giorno, stanno conquistando il gradimento degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset, apprestandosi a diventare così la ''coppia dell'estate''.

L'appuntamento con Mr Wrong in prime time prenderà il via intorno alle 21:20 circa e per questo lunedì 14 giugno è prevista la messa in onda di tre episodi (della durata di un'ora) in prima visione assoluta.

La serie con Can Yaman conquista daytime e prime time

Nonostante lo sbarco in prime time, Mr Wrong non cambierà la sua programmazione in daytime. L'appuntamento, infatti, è confermatissimo dal lunedì al venerdì come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 15:30, che Can Yaman ormai da un po' di anni è abituato ad ereditare da Maria De Filippi, durante la sosta estiva di Uomini e donne.

Ma cosa succederà in questi nuovi episodi che saranno trasmessi il prossimo lunedì 14 giugno nella prima serata di Canale 5?

Le anticipazioni ufficiali rivelano che Ezgi e Ozgur lasceranno l'isola e potranno trovare finalmente, sani e salvi, a casa.

Mr Wrong, anticipazioni 14 giugno: Ozgur ed Ezgi fingono il loro amore

Successivamente, poi, Ezgi si appresterà ad organizzare nei dettagli la cerimonia dell'Henne per Ebru.

Ormai diventati un vero e proprio gruppo di amici, Ezgi, Ozgur, Cansu, Deniz e Ozan decideranno di organizzare una gita in barca, tutti insieme, prima della festa di matrimonio di Ebru.

Ma, alla fine, la gita in barca non si verificherà a causa dell'arrivo improvviso di Serdar che manderà all'aria il piano della comitiva di amici.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Mr Wrong in onda lunedì 14 giugno su Canale 5, rivelano che Sevim e Nevin verranno istigate da Fitnat e così faranno pressione di Ozgur ed Ezgi, affinché si fidanzino ufficialmente. Di conseguenza i due saranno costretti a mettere in scena delle finte gelosie di coppia.