Mr Wrong - Lezioni d'amore è la nuova soap turca con protagonista Can Yaman che sarà trasmessa nel corso dell'estate su Canale 5. Dopo il debutto in daytime, però, per la soap è previsto un primo cambio programmazione, dato che in casa Mediaset hanno scelto di puntare su questo prodotto anche per la prima serata estiva di Canale 5. Come è già successo in precedenza con DayDreamer, anche la nuova serie con protagonista l'attore turco andrà in onda nella prestigiosa fascia serale.

Cambia la programmazione di Mr Wrong: la soap andrà in onda anche in prime time su Canale 5

Nel dettaglio, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, in casa Mediaset sono stati confermati gli appuntamenti speciali con Mr Wrong in prima serata.

La puntata d'esordio della soap, in questa nuova fascia oraria, è prevista lunedì 14 giugno alle ore 21:25 circa, subito dopo l'appuntamento con Paperissima Sprint, che tornerà in onda nell'access prime time estivo al posto di Striscia la notizia.

Al momento sarebbero previsti 7 appuntamenti con Mr Wrong in prime time su Canale 5 ma tutto potrebbe dipendere anche dai risultati d'ascolto che la soap registrerà nel corso delle settimane.

Confermato l'appuntamento con Mr Wrong in daytime per tutta l'estate

Confermatissimo, invece, l'appuntamento in daytime con la serie che vede protagonista Can Yaman: la messa in onda, infatti, è confermata dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, seguita da Love is in the air, l'altra serie turca che ha debuttato nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 e che, per il momento, non avrà sbarchi in prime time.

Tornando all'appuntamento in prime time con Mr Wrong, le prime puntate saranno trasmesse di lunedì sera poi però da luglio in poi, la soap cambierà ulteriormente giorno di programmazione.

Il lunedì sera, infatti, verrà occupato dalle nuove puntate di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Debutto sottotono per Mr Wrong: la nuova soap di Can Yaman non bissa il boom di DayDreamer

Intanto, dal punto di vista auditel, le prime puntate di Mr Wrong non hanno ottenuto lo stesso successo di DayDreamer. La puntata d'esordio di questo nuovo prodotto, ad esempio, ha ottenuto una media di circa 2,3 milioni di spettatori con il 18,90% contro i quasi 2,9 milioni che ottenne la prima puntata della soap con protagonisti Can e Sanem, che ottennero quasi il 21% di share.

Le restanti puntate di questa prima settimana di programmazione di Mr Wrong, invece, si sono stabilizzate su una media di poco inferiore ai 2 milioni di spettatori, con uno share che oscilla tra il 15 e il 17%.