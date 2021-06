Nei palinsesti della prossima stagione televisiva autunnale Mediaset ci saranno un bel po' di novità e dei graditi ritorni, ma anche dei ridimensionamenti per alcuni dei conduttori celebri della televisione commerciale. Tra questi spicca il nome di Barbara d'Urso che, a partire dal prossimo settembre, si ritroverà al timone di una sola trasmissione, così come Paolo Bonolis che in una recente intervista ha parlato del solo impegno con Avanti un altro. Resta da capire, poi, quale sarà la 'sorte' di Alessia Marcuzzi nel palinsesto autunnale 2021.

Ridimensionata Barbara d'Urso: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva raccontano che ci saranno delle novità importanti per Barbara d'Urso, dato che non sarà più onnipresente in televisione. Al momento, infatti, l'unico programma certo che tornerà in onda su Canale 5 nel prossimo autunno è Pomeriggio 5, il talk show quotidiano che da diversi anni tiene accesa la fascia del pomeriggio Mediaset, con risultati d'ascolto significativi.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la prima serata dove non sarebbe previsto il ritorno di Barbara d'Urso con Live, dopo la scelta della rete ammiraglia di cancellare l'appuntamento.

Occhi puntati anche su quello che sarà il futuro di Paolo Bonolis a Mediaset che, proprio come Barbara d'Urso, potrebbe andare incontro ad un ridimensionamento del suo ruolo a Mediaset.

Paolo Bonolis riconfermato con Avanti un altro

In una recente intervista, il conduttore ha svelato che dal prossimo autunno farà ancora parte della grande famiglia di Canale 5 ed ha rivelato che sarà al timone di Avanti un altro, ma non ha parlato di nuovi impegni in prime time.

In tanti si aspettavano di rivederlo di nuovo al timone di Ciao Darwin, lo show campione di ascolti di Canale 5 che per anni ha ottenuto dei risultati ben al di sopra delle più rosee aspettative. Al momento, però, Bonolis non ne ha parlato, così come ha smentito anche le voci legate ad un possibile ritorno del talk show Il Senso della vita, che non tornerà in onda per motivi di budget ritenuti troppo alti per la fascia di seconda serata.

In bilico il futuro di Alessia Marcuzzi a Mediaset

Occhi puntati anche su quello che sarà il futuro di Alessia Marcuzzi a Mediaset nel corso della prossima stagione televisiva autunnale. Al momento, infatti, sembrerebbe che non ci siano ancora buone notizie per la sua riconferma e che le fasi di rinnovo del contratto siano in netto ritardo rispetto al previsto. Intanto, per quanto riguarda il futuro de Le Iene, circola voce che si punterà su un rinnovamento generale che potrebbe avere a che fare anche con i conduttori dello storico programma di Italia 1.