Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di lunedì 28 giugno, caratterizzata in prime time da una nuova puntata serale della soap opera turca Mr Wrong con protagonista Can Yaman. Su Rai 1, invece, c'è stata la partita tra Francia e Svizzera, valida per gli Europei 2020 e terminata ai calci di rigore. In daytime, invece, occhi puntati sulle nuove proposte della rete ammiraglia Rai, tra cui Il Pranzo è servito condotto da Flavio Insinna che ha debuttato con un ottimo 15% di share.

Francia-Svizzera vince la gara degli ascolti del 28 giugno

Nel dettaglio, la sfida auditel del prime time di questo lunedì 28 giugno è stata vinta a mani basse dalla partita tra Francia e Svizzera, che su Rai 1 ha attirato l'attenzione di oltre 7,4 milioni di spettatori arrivando a toccare il 35,90% di share.

Trattasi di uno dei migliori risultati registrati da una partita degli Europei 2020 (non disputata dalla Nazionale italiana), che ha permesso alla rete ammiraglia Rai di quadruplicare l'ascolto della proposta serale di Canale 5. In prime time sulla rete ammiraglia Mediaset, infatti, è andato in onda un nuovo appuntamento con Mr Wrong, la serie turca con protagonista Can Yaman che ha subito un vero e proprio tracollo di spettatori.

Flop di ascolti per Can Yaman in prime time

La puntata di questo lunedì 28 giugno ha registrato un dato misero di poco inferiore alla soglia di 1,5 milioni di spettatori, fermandosi all'8,06% di share. Un vero e proprio flop per Can Yaman in prima serata: rispetto alle prime puntate trasmesse, la serie ha perso un punto e mezzo percentuale di share e circa 500mila spettatori.

Un dato allarmante per la serie che, dalla prossima settimana, proseguirà soltanto in prime time (dopo la cancellazione in daytime per lasciare spazio a Brave and Beautiful alle 14:45). La serie, inoltre, dalla prossima settimana cambierà giorno di programmazione in prime time, lasciando il lunedì sera a Temptation Island e traslocando al martedì.

Ottimo debutto per Il Pranzo è servito su Rai 1

Per quanto riguarda, invece, i dati d'ascolto del daytime della giornata del 28 giugno, ottimi ascolti per la prima puntata del game Il Pranzo è Servito, riproposto su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna. La trasmissione è stata seguita da una media di poco inferiore ai due milioni di spettatori, toccando il 15% di share.

A seguire, la nuova edizione di Estate in diretta, con Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha ottenuto un ascolto di circa 1,2 milioni nella prima parte pari all'11.73%, mentre la seconda parte ha ottenuto un ascolto di circa 1,7 milioni pari al 17%. Al mattino, invece, ottimo debutto per il programma Dedicato condotto da Serena Autieri, che ha intrattenuto una media di 893 mila spettatori pari al 17,65% di share. Su Canale 5, infine, complice l'assenza di Mattino 5 (in pausa per il periodo estivo) crollano gli ascolti della fascia mattutina. I documentari trasmessi ieri 28 giugno hanno ottenuto rispettivamente 497 mila spettatori e 352 mila spettatori nella fascia oraria che va dalle 8:45 alle 11 circa.