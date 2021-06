Sta per scadere il conto alla rovescia per l'inizio dell'edizione 2021 di Temptation Island. Raffaella Mennoia, infatti, ha informato i curiosi del fatto che le registrazioni in Sardegna sono terminate e che il materiale girato è già stato inviato alla rete che lo trasmetterà a partire da mercoledì 30 giugno. L'autrice del reality-show, inoltre, ha anticipato che alcune cose che sono accadute durante le riprese non le sono piaciute, ma ovviamente non ha specificato a chi o a cosa si riferiva.

Un giorno all'inizio di Temptation Island

L'attesa dei fan di Temptation Island sta per finire: mercoledì 30 giugno sarà trasmessa la prima delle sei puntate della nuova edizione, quella che farà compagnia ai telespettatori per quasi tutta l'estate.

Quando mancano poco più di 24 ore al debutto, Raffaella Mennoia si è esposta sui social network per dare una notizia molto importante: tutto il cast del reality-show ha già lasciato la Sardegna, in quanto le riprese sono terminate nei giorni scorsi.

L'autrice televisiva, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere: "Sono tornata a Roma da un paio di giorni e abbiamo appena consegnato il programma". La collaboratrice di Maria De Filippi, dunque, ha ufficializzato la fine del suo lavoro e quello di tutta la redazione dopo circa tre settimane: le registrazioni, infatti, sono cominciate attorno al 7 giugno e si sono concluse poco prima dell'esordio del format su Canale 5.

Piccoli spoiler sulla nuova edizione

Anche se non ha potuto dire molto sui colpi di scena che verranno proposti al pubblico dal 30 giugno, l'autrice di Temptation Island si è sbilanciata un po' su quello che è successo tra i protagonisti dell'edizione 2021. "Diciamo che è stata un'edizione particolare", ha esordito Raffaella nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando poco più di 24 ore prima del debutto del programma su Canale 5.

Mennoia, inoltre, ha informato i propri follower di Instagram che determinate cose non le sono andate a genio durante le riprese: "Sono contenta del cast e di come sono andate determinate situazioni, un po' meno per altre". Insomma, la redattrice del reality estivo di Mediaset avrebbe da ridire su qualcosa alla quale ha assistito nei giorni scorsi, anche se non ha potuto specificare a che si riferiva per non rovinare l'effetto sorpresa ai telespettatori.

La presentazione di coppie e single alla prima di Temptation Island

Prima di dare appuntamento a mercoledì 30 giugno (quando sarà trasmessa la prima puntata di Temptation Island), Raffaella ha condiviso con i follower una riflessione a suo dire perfetta per l'edizione 2021 del reality. "Nulla è come sembra e nulla è più vero di quello che sembra", ha fatto sapere Mennoia tramite i social network.

Facendo un chiaro riferimento ai falò di confronto definitivi ai quali ha assistito nei giorni scorsi, poi, l'autrice ha aggiunto: "A volte l'unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non restare insieme. A volte l'amore fa giri incredibili per poi tornare". Tra circa 24 ore i fan di Temptation potranno vedere la prima puntata dell'unica stagione che sarà proposta quest'anno: domani sera, infatti, saranno presentate ufficialmente le sei coppie del cast e i 25 ragazzi/e single che avranno il compito di far vacillare le certezze dei fidanzati.

Il viaggio nei sentimenti durerà 21 giorni, al termine dei quali tutti i protagonisti si ritroveranno faccia a faccia e saranno chiamati a prendere una decisione importante: restare insieme nonostante le difficoltà e i problemi, oppure dirsi addio e rientrare a casa separati.