Ennesimo sfogo social per una protagonista di U&D: Ida Platano, infatti, ha deciso di rispondere per le rime a quegli hater che hanno criticato il suo aspetto fisico, in particolare le gambe. Secondo tali utenti, infatti, Ida avrebbe delle gambe troppo grosse, tuttavia la dama del Trono Over ha fatto sapere di accettarsi per quella che è, difetti compresi.

Lo sfogo di Ida dopo la fine di U&D

Nella tarda mattinata di mercoledì 16 giugno, Ida Platano ha deciso di concedersi una pausa dal lavoro per lanciare un preciso messaggio ai suoi follower. Dopo essersi imbattuta in commenti non proprio carini sulle sue gambe, la dama di U&D ha preso parola e si è rivolta direttamente a chi non fa altro che insultarla o provocarla sui social network.

Sul profilo Instagram della bresciana, infatti, nelle scorse ore sono state pubblicate delle Stories piuttosto polemiche, una risposta agli hater che quotidianamente la prendono di mira per una specifica parte del suo corpo.

"Rispondo a chi vuole vedere le mie gambe", ha esordito la dama del Trono Over nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

"Questa è una cosa che mi ha sempre fatto soffrire, mi facevo mille complessi", ha proseguito la parrucchiera tramite il suo account.

Alzando leggermente la parte bassa dei pantaloni che indossava, l'amica di Gemma Galgani ha fatto vedere le sue gambe.

La risposta della protagonista di U&D agli hater

"Ve le mostro. Queste sono le mie gambe, queste ho e me le tengo", ha proseguito Ida nello sfogo social col quale ha risposto per le rime a chi la offende costantemente per il suo aspetto.

Nel cercare di lanciare un messaggio a quei fan che non si piacciono, Platano ha aggiunto: "Io mi sono accettata, sono soddisfatta e mi riempio di pensieri positivi".

"Accettiamoci per quello che siamo", ha detto ancora la dama di U&D su Instagram.

Continuando a far vedere le sue tanto criticate gambe, la bresciana ha scherzato: "Ecco qua, questi sono i miei stinchi di porco e me li tengo".

Con ogni probabilità, le parole che ha usato Ida sono un chiaro riferimento a un insulto che ha ricevuto da qualcuno sul web, ovvero da parte di uno dei tanti hater che ogni giorno mettono bocca sulla sua vita e sul suo aspetto esteriore.

Il futuro di Ida negli studi di U&D

Quelle che riceve sulle gambe, sono solo le ultime offese alle quali Ida si è ribellata pubblicamente.

Pochi giorni fa, ad esempio, la protagonista del dating-show condotto da Maria De Filippi ha usato Instagram per rispondere a chi l'aveva etichettata con i termini "bestia di madre".

In totale protezione del figlio Samuele, Platano ha invitato tutti gli "odiatori" a non seguirla più sui social e a non perdere tempo a criticarla per come esercita il ruolo di mamma single.

La bresciana, comunque, ora è lontana dagli studi di U&D per lo stop alle registrazioni che è cominciato a fine maggio. Il format che permette a tronisti, dame e cavalieri di trovare l'anima gemella, infatti, è in vacanza fino a settembre, così come tutti i suoi personaggi storici del cast.

Nelle ultime puntate andate in onda Ida non ha incontrato cavalieri interessanti (la conoscenza con Gabriele, bel cavaliere dagli occhi blu, non è andata buon fine dopo un paio di appuntamenti), pertanto è molto probabile che partecipi anche alla stagione 2021/2022 del programma Mediaset, quella che debutterà su Canale 5 dopo l'estate con nuovi appuntamenti e storie da raccontare all'affezionato pubblico.