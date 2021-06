Si sta facendo un gran parlare di un'indiscrezione che ha lanciato un profilo Tik Tok. Chi gestisce l'account "quantoguadagna", ha indagato sui cachet che percepirebbero le influencer per lavorare: da Uomini e donne, ad esempio, è iniziata la carriera di Beatrice Valli, fashion blogger da quasi 3 milioni di follower. Per ogni foto che carica su Instagram con l'intento di sponsorizzare qualcosa, la ragazza guadagnerebbe circa 10mila euro.

Il lavoro sui social del volto di Uomini e Donne

Quella dell'influencer, è diventata una professione vera e propria: sono tantissime, infatti, le ragazze che lavorano sui social network e guadagnano anche molto bene.

Tra le blogger più amate e seguite dai fan italiani, c'è sicuramente Beatrice Valli: la giovane, infatti, vanta circa tre milioni di follower solo su Instagram.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, riesce a portare avanti la carriera e la famiglia senza privarsi di nulla, compresi viaggi da sogno, come quello che sta facendo in questo periodo in Grecia col compagno Marco Fantini.

Un profilo Tik Tok ha citato la sorella di Ludovica ed Eleonora e il cachet che intascherebbe per ogni singola sponsorizzazione che fa sul web.

Stando a quello che si legge in rete, Beatrice porterebbe a casa circa 10mila euro per ogni foto in cui promuove brand di vario genere, dall'abbigliamento ai prodotti di bellezza e cosmesi.

Il passato negli studi di Uomini e Donne

Prima di diventare una delle influencer più seguite e pagate d'Italia, Beatrice ha partecipato a un programma di Canale 5 che ha contribuito in modo importante al suo successo.

Un bel po' di anni fa, infatti, Valli è stata corteggiatrice di quello che è ancora oggi il suo compagno Marco Fantini: i due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, dove è nato il loro grande amore.

Dopo essersi scelti davanti alle telecamere, i piccioncini hanno dato il via a una favola che in poco tempo ha dato i suoi frutti: i ragazzi hanno avuto due figli e sognano di sposarsi non appena la situazione Covid sarà rientrata.

Bea e Marco, infatti, sarebbero dovuti diventare marito e moglie l'anno scorso, ma la pandemia li ha costretti a rimandare tutto.

Il legame con Ludovica, ex tronista di Uomini e Donne

Un altro Gossip che è circolato di recente su Beatrice, è quello secondo il quale non avrebbe un bellissimo rapporto con le sue sorelle famose.

Alcune riviste hanno ipotizzato che tra le Valli non ci sia un legame solido come dovrebbe, soprattutto perché si conterebbero sulle dita di una mano le manifestazioni d'affetto tra le tre sui social network. Quando Ludovica ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio, né Bea né Eleonora si sono esposte su Instagram per farle gli auguri: questo mancato gesto (che potrebbe essere stato fatto in privato e non davanti a milioni di follower), ha portato tanti a pensare che non corra buon sangue tra le influencer.

Due delle tre sorelle, inoltre, hanno partecipato a Uomini e Donne: la carriera da fashion blogger di Beatrice e Ludovica è iniziata dal dating-show condotto da Maria De Filippi qualche anno fa (dove la prima era corteggiatrice del suo attuale compagno Marco Fantini, la seconda tronista in cerca dell'anima gemella che però oggi è legata a un imprenditore un po' più grande di lei).

Entrambe le ragazze sono riuscite ad affermarsi sul web facendo sponsorizzazioni di prodotti o brand, ma anche rendendo pubblici molti momenti della vita familiare, soprattutto quelli che coinvolgono i loro bambini.