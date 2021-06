Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la popolare soap opera nata da un'idea dei fratelli Bell. Gli spoiler delle puntate trasmesse a giugno negli Usa raccontano che Thomas Forrester incolperà Liam Spencer di aver ucciso Vinny a sangue freddo. Non contento, il figlio di Ridge avrà un teso faccia a faccia con Brooke Logan a causa di Bill.

Beautiful: Liam incolpato di essere un assassino

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate in onda attualmente in America raccontano che Thomas perderà il controllo quanto scoprirà che Liam è stato arrestato per l'omicidio di Vinny.

Il padre di Douglas, infatti, si recherà a trovarlo in prigione, dove lo incolperà di essere un assassino a sangue freddo visto che non si è degnato di soccorrere la vittima. Accuse che colpiranno nel profondo lo Spencer, il quale apparirà sinceramente dispiaciuto.

In questo frangente, l'uomo formulerà una richiesta che lascerà sbigottito il figlio di Ridge. In pratica, Liam gli chiederà di prendersi cura della sua famiglia mentre lui trascorre i suoi anni in galera. D'altro canto, Hope sarà vicina a un crollo emotivo in quanto accuserà moltissimo la distanza dal suo consorte. Di conseguenza, la Logan si recherà a trovarlo in prigione dove cercherà di tirargli su il morale.

Thomas si scontra con Brooke a causa di Bill

Stando alle trame di Beautiful in onda a metà giugno in America si evince che Steffy apparirà dispiaciuta dopo aver scoperto dell'arresto del suo ex marito, tanto da progettare di andarlo a trovare in carcere. Qui, la donna apparirà molto arrabbiata per quello che ha combinato, nonostante sia mossa da un velo di pietà nei suoi confronti.

Wyatt e Justin, invece, si recheranno a trovare Bill. Proprio quest'ultimo sarà adirato nei loro riguardi visto che non sono riusciti ancora a rimettere in libertà lui e Liam. Intanto ci saranno attimi di tensioni a casa Forrester, Thomas si scontrerà con Broooke, quando quest'ultima prenderà le difese di Bill nell'omicidio di Vinny.

Per tale ragione, Ridge metterà una buona parola tra i due contendenti.

Quinn e Carter in difficoltà

Shauna informerà Quinn e Carter che Paris è venuta a conoscenza della loro relazione extraconiugale. I due amanti, a questo punto, sembreranno in difficoltà mentre Paris sarà decisa a smascherarli una volta per tutte. La ragazza, infatti, avrà intenzione di raccontare la verità dei fatti a Zoe, se quest'ultima non la informasse che Carter le ha regalato un anello di fidanzamento.

A tal proposito, l'avvocato sembrerà deciso a fare la cosa giusta. L'uomo informerà Quinn di voler svelare la loro tresca al resto della famiglia. Parole che non piaceranno alla moglie di Eric, che invece vorrà nascondere il segreto.