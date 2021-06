Nonostante Belen si sia volontariamente assentata dai social network per proteggere la sua gravidanza, qualche fan è riuscito a fare polemica estrapolando una sua recente dichiarazione. Nell'elogiare il fidanzato Antonino Spinalbese, Rodriguez potrebbe aver punzecchiato l'ex Stefano De Martino, descritto come meno gentile del ragazzo al quale sta per dare una figlia.

Le dichiarazioni di Belen che fanno discutere

È tornata su Instagram dopo poco dopo un periodo d'assenza, ma Belen è già riuscita ad animare il Gossip con alcune sue esternazioni. In una recente intervista la popolare Rodriguez ha parlato apertamente del momento che felice che sta vivendo, compresa l'attesa della sua secondogenita.

Quando le è stato chiesto come mai ha deciso di mettere su famiglia con un ragazzo molto più giovane di lei, l'argentina ha detto un qualcosa che alcuni hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata a tutti i suoi ex, in primis a Stefano De Martino.

"Per la prima volta ho scelto un uomo gentile che mi fa sentire al sicuro", ha fatto sapere la soubrette in merito al 26enne Antonino Spinalbese.

Quest'affermazione da qualcuno è stata percepita come una stoccata al papà di Santiago, ovvero all'uomo al quale la presentatrice Mediaset è stata legata per circa quattro anni tra alti e bassi.

La dolce attesa di Belen

Qualora quella appena citata fosse davvero una frecciatina di Belen a Stefano, non sarebbe di certo la prima volta.

Soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla seconda separazione (avvenuta nella primavera del 2020), Rodriguez ha punzecchiato spesso l'uomo che l'aveva lasciata di nuovo a un anno dal loro chiacchierato ritorno di fiamma.

Da quando fa coppia con Antonino Spinalbese, però, l'argentina sembra volersi concentrare esclusivamente sul rapporto e sugli importanti progetti che hanno avuto sin dall'inizio: a pochi mesi dal primo incontro, infatti, i due hanno deciso di avere un figlio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Come ha raccontato la stessa showgirl nel salotto di Verissimo qualche mese fa, era rimasta incinta del compagno nel corso della loro prima vacanza d'amore a Ibiza, ma il destino li ha ostacolati con un aborto spontaneo. Il dolore per quella inaspettata perdita ha spinto la coppia a riprovare subito e a "mettere in cantiere" la piccola Luna Marie, che nascerà tra poche settimane (il parto sarebbe previsto nel mese di luglio).

L'assenza di Belen da Instagram

Altre dichiarazioni di Belen che stanno facendo discutere sono quelle sul perché è sparita dai social network per un periodo piuttosto lungo.

In alcune storie che ha caricato in questi giorni sul suo profilo, la sudamericana ha spiegato: "Sono un po’ assente dai social, non so… questa gravidanza mi è presa un po’ così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me, mi sento più serena".

"Non vedo l'ora di vedere Lunita, anche se sono un po' gelosa di questa gravidanza. Sono stanca ma manca poco, sono quasi arrivata alla fine di questo viaggio", ha fatto sapere la conduttrice di Tu sì que vales su Instagram.

A differenza di quello che è successo qualche anno fa con Santiago De Martino, stavolta la soubrette ha scelto di vivere la dolce attesa lontano da occhi indiscreti, cercando di proteggere il più possibile la bimba che ha in grembo e che verrà al mondo tra meno di un mese.

Belen, dunque, sta per diventare mamma per la seconda volta e condividerà questa gioia col giovane fidanzato Antonino Spinalbese, il parrucchiere ligure che ha conosciuto meno di un anno fa per caso e col quale ha vissuto un vero colpo di fulmine.