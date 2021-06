Ignazio Moser è tornato alla sua vita quotidiana dopo la partecipazione a L'Isola dei Famosi 2021, dove si è classificato al quarto posto. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, in questi giorni in cui dovrà rispettare la quarantena obbligatoria post rientro dall'Honduras, continua ad essere particolarmente attivo sui social. Non sempre, però, i commenti che gli vengono rivolti sono positivi e, nel corso delle ultime ore, Ignazio si è trovato a fare i conti il giudizio negativo di un fan: la reazione dell'ex naufrago non si è fatta attendere ed ha prontamente bacchettato la persona che lo ha criticato su Instagram.

Il ricordo di Ignazio Moser della sua avventura all'Isola dei famosi 2021

Nel dettaglio, Ignazio Moser ha deciso di postare una foto sui social con i "cimeli" che testimoniano la sua avventura vissuta per ben due mesi sulle spiagge dell'Isola dei famosi.

Trattasi del coltello col quale i concorrenti erano soliti aprire anche i famigerati cocchi e del sacco, dove all'interno erano contenuti gli effetti personali del giovane Moser.

Nei due scatti postati su Instagram, Ignazio ha scritto: "Le mie due ancore di salvezza sull'Isola: il coltello per le mie avventure e la sacca trasformata in cuscino per affrontare le lunghe notti stellate".

Insomma l'ex naufrago ha voluto semplicemente condividere quelli che sono ormai i suoi ricordi e ciò che resta di questa avventura che lo ha fortemente temprato nell'animo.

L'attacco contro Ignazio Moser sui social

Peccato, però, che non tutti i suoi followers abbiano gradito il gesto del fidanzato di Cecilia Rodriguez e qualcuno si è prepotentemente scagliato contro di lui sui social.

"Non eravate abbandonati a voi stessi. Finitela di fare gli eroi", ha sentenziato un fan di Moser aggiungendo poi che potevano andare tutti in Africa, a fare volontariato e a prendere coscienza per davvero di cosa sia la fame.

"Eravate stipendiati, allora zitti", ha sbottato ancora questa persona che non ha gradito per niente il post di Moser in cui ha parlato della sua esperienza in Honduras.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La dura replica di Moser contro un fan

Tuttavia, la reazione dell'ex naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi, non si è fatta attendere. Ignazio non è rimasto in silenzio di fronte a tale critica ed ha risposto per le rime, al punto da arrivare a dare del "frustrato", al suo hater.

"Un po' sull'Isola mi mancavano i frustrati tristi delle loro vite, come te", ha subito sentenziato di tutta risposta Moser, aggiungendo e sottolineando il fatto che sanno benissimo di non essere degli eroi.

"Noi non siamo degli eroi ma tu neanche lavori per Amnesty International", ha aggiunto ancora il fidanzato di Cecilia.