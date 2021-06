La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a essere sotto i riflettori. Dopo il viaggio in Turchia, pare che la mamma dell'attore turco abbia deciso di approvare il matrimonio. In principio, sembra che la signora Guldem non vedesse di buon occhio la giornalista siciliana. Dopo averla conosciuta, però, si sarebbe ricreduta.

La segnalazione

Sulla sua pagina Instagram, Riccardo Signoretti ha lanciato una "bomba di Gossip". Scendendo nel dettaglio, il nuovo numero del settimale Nuovo è tornato a occuparsi della favola d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta.

La storia prosegue a gonfie vele e il viaggio in Turchia sembrerebbe più una "luna di miele" che una semplice vacanza.

I due innamorati tra una gita lussuosa sullo yacht e una cena a base di prodotti tipici, avrebbero deciso la data delle nozze. Come riferito da Signoretti, la mamma dell'attore turco si sarebbe ricreduta sulla giornalista di Dazn: "Tutti i dubbi si sono sciolti ed è arrivato il via libera alle nozze". In un primo momento sembra che la signora Guldem non ritenesse Diletta adatta al figlio Can.

La coppia non convince gli scettici

Nonostante l'attore e la giornalista abbiano più volte rivendicato la veridicità del loro rapporto, ci sono ancora numerose persona scettiche su questa relazione.

Secondo alcuni, Diletta Leotta e Can Yaman avrebbero stipulato un patto in cui l'intento è quello di ottenere visibilità.

In varie interviste, l'attore turco ha smentito l'esistenza di un patto. Al contrario, Yaman ha sempre ribadito di rispettare la sua compagna e l'unica "clausola" sarebbe quella della riservatezza. Anche Leotta, in varie interviste ha parlato della sua favola d'amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La diretta interessata si è domandata perché la gente non riesca a pensare che possono esistere anche delle favole.

L'incontro tra la giornalista e l'attore

Tra Diletta Leotta e Can Yaman è cominciato tutto grazie ai social: i due hanno cominciato a scambiarsi dei like all'inizio del 2021. Successivamente, l'attore è arrivato a Roma per motivi di lavoro e in un hotel della Capitale è avvenuto il primo incontro con la giornalista siciliana.

Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Nonostante Can avesse deciso di eliminare ogni account social, Diletta aveva sempre smentito la crisi. Secondo le malelingue, la coppia si era allontanata a causa dell'eccessiva gelosia del turco.

Per altri invece, Diletta si era rifiutata di volare in Turchia per conoscere i congiunti del suo compagno. Oggi, la coppia è felice e affiatata. Dunque, ogni tipo di pettegolezzo è stato rispedito al mittente. Come anticipato da Riccardo Signoretti, sul prossimo numero della sua rivista sarà presente la data scelta per il matrimonio.