Diletta Leotta e Can Yaman sono volati in Turchia, esattamente a Istanbul. La relazione tra la giornalista sportiva e l'attore turco prosegue a gonfie vele. Nonostante, Diletta abbia incontrato anche la suocera, le polemiche intorno alla coppia non si placano. In una storia di Instagram, Deianira Marzano ha sostenuto che la giornalista siciliana con una mano abbia cercato di spostare Can mentre la baciava appassionatamente.

Il commento della blogger

La coppia formata dalla giornalista e dall'attore si mostra felice e affiatata sui social. Tuttavia, non riesce ancora a convincere i più scettici.

Secondo alcuni, infatti, Can e Diletta avrebbero intrapreso una relazione solamente per ottenere visibilità.

In questi giorni, i due innamorati si trovano nella città natale dell'attore turco. Tra un aperitivo, un massaggio rilassante e una cena a lume di candela, Leotta ha conosciuto anche la suocera Guldem. Tramite una storia di Instagram, Deianira Marzano ha sollevato dubbi sulla veridicità della coppia. Secondo la blogger campana, i due avrebbero un accordo. Ma non è tutto, in un breve video pubblicato, Marzano ha sostenuto che Diletta non sia per niente coinvolta sentimentalmente con Yaman: "Non so se sia più di cattivo gusto la calza o lei con quella mano che lo scansa".

La favola d'amore

Can Yaman e Diletta Leotta si sono conosciuti grazie ai social. A fare il primo passo sarebbe stato l'attore turco con un like. Dopo uno scambio di messaggio, i due si sono visti a Roma quando Can era arrivato per girare uno spot pubblicitario. Da quel momento i due sono diventati inseparabili, tanto che si era parlato di un imminente matrimonio.

In seguito al clamore mediatico suscitato, la diretta interessata aveva spiegato di non comprendere le cattiverie sul suo conto. La stessa Diletta aveva spiegato di vivere una favola d'amore. L'attore invece, aveva spiegato che lui e la sua fidanzata l'unico patto che hanno "sottoscritto" era quello con la segretezza. Yaman non è mai stato propenso a mostrare sotto i riflettori la sua vita privata.

La dedica di Guldem

Di recente, si è mormorato che la mamma di Can Yaman non fosse felice della relazione di suo figlio. Al contrario di quanto si potesse dire e pensare, però, Guldem ha smentito ogni pettegolezzo. Scendendo nel dettaglio, dopo avere incontrato Diletta Leotta, la donna ha postato sui social uno scatto in cui è presente la nuora, il figlio e lei. Nella didascalia, la donna ha speso delle parole al miele: "Mia figlia e mio figlio".

Insomma, Guldem sembrerebbe avere accettato la nuova storia intrapresa dal figlio Can. In principio, si parlava di due culture differenti tra l'attore e la giornalista. Attualmente, entrambi stanno dimostrando che nessun ostacolo può rovinare il loro legame.