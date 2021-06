Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere la coppia più chiacchierata e discussa del momento. I due innamorati sono al centro dell'attenzione mediatica per la scelta di fare questo viaggio in Turchia, durante il quale la conduttrice italiana ha avuto modo di conoscere i familiari dell'attore protagonista di Mr Wrong e DayDreamer - Le ali del sogno. Un incontro molto atteso che, pare abbia dato il via libera per l'organizzazione dell'atteso matrimonio tra i due giovani fidanzati.

Viaggio in Turchia per Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, prima di compiere questo viaggio insieme in Turchia, vi erano diversi dubbi sul rapporto tra Can e Diletta.

In molti avevano ipotizzato che la loro relazione non fosse veritiera e che i due stessero portando avanti una vera e propria messa in scena per ottenere visibilità mediatica e finire sulle prime pagine di tutti i settimanali di cronaca rosa e Gossip.

Tuttavia, il passo di compiere questo viaggio di due settimane in Turchia, con tanto di presentazione ufficiale con la famiglia di Can Yaman, avrebbe cambiato un po' le carte in tavola.

In un primo momento, inoltre, si era ipotizzato anche che la mamma dell'attore turco non fosse per niente entusiasta della love story tra suo figlio e la nota conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma Dazn.

La mamma di Can Yaman avrebbe detto 'sì' per le nozze con Diletta

L'ipotesi era che la mamma di Can Yaman non fosse una estimatrice di Diletta e non approvasse questa relazione. I dubbi, però, stati scacciati via dalla vacanza che hanno fatto in Turchia. La madre dell'attore ha deciso di postare un selfie che la ritrae in compagnia di suo figlio e della procace Diletta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma non è finita qui. Perché stando alle indiscrezioni riportate in queste ore da Riccardo Signoretti, il viaggio in Turchia della coppia Can-Diletta, avrebbe dato il via libera per l'organizzazione di uno degli eventi che potrebbe essere il più atteso dell'anno. Trattasi delle nozze tra i due protagonisti del gossip.

"La mamma dell'attore turco da il via libera alle nozze", viene scritto sulla rivista diretta da Signoretti, dove è stato svelato che quella di Can e Diletta sarebbe stata una vera e propria luna di miele, prima di pronunciare il fatidico sì sull'altare.

Il ritorno di Can Yaman sul set televisivo

E così, dopo aver conquistato il cuore dell'attore turco, la bella Diletta è riuscita a far breccia anche nel cuore della mamma di Can Yaman, al punto che la donna non sarebbe più contraria al matrimonio dei due giovani fidanzati.

In attesa di scoprire quando ci saranno le nozze, a breve l'attore dovrà tornare sul set per l'inizio delle riprese di Sandokan, la serie tv destinata al piccolo schermo, che lo vedrà protagonista assoluto al fianco di Luca Argentero.