Can Yaman e Diletta Leotta finiscono di nuovo nel mirino dei fan. I due protagonisti del Gossip del momento sono stati avvistati insieme in Sicilia, dove si sono recati per godersi un nuovo weekend d'amore insieme, dopo quello della scorsa settimana a Capri. Can e Diletta sarebbero stati intercettati per strada da un gruppo di curiosi che si sarebbero avvicinati alla coppia per poter riuscire a scattare una foto insieme ma, a quanto pare, sarebbero stati rifiutati.

Avvistamento in Sicilia per Can e Diletta: la coppia delude i fan

Nel dettaglio, a riportare le nuove segnalazioni sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta è stata Deianira Marzano, che sui suoi social ha pubblicato gli scatti dei due innamorati in giro per le strade di Acicastello Catania, accompagnati anche da una lamentela di una fan che ha scelto di condividere con lei quanto sarebbe accaduto.

Secondo il racconto della fan Can e Diletta, dopo essere stati riconosciuti da alcuni fan, si sarebbero rifiutati di farsi scattare delle foto.

"Lui non ha voluto farsi le foto con le fan", ha fatto sapere tale persona nella segnalazione social recapitata a Deianira Marzano e pubblicata su Instagram.

La segnalazione social contro la coppia Can Yaman - Diletta Leotta

"Lui si è girato dall'altra parte e anche lei se l'è tirata parecchio. Molto deludenti", ha sbottato questa fan, sottolineando il fatto che tale atteggiamento sarebbe stato adottato anche nei confronti di altre persone. Insomma, sembrerebbe proprio che Can e Diletta, questa volta, abbiano deciso di dire no ai loro fan più affezionati.

L'attore turco ormai in Italia è considerato un vero divo dalle sue ammiratrici, che non si perdono neppure un episodio delle sue serie televisive trasmesse su Canale 5.

Il duro sfogo di Diletta Leotta contro i paparazzi

Questo, però, non è un episodio isolato, dato che già in passato ci sono stati altri avvenimenti legati a rifiuti da parte di Can Yaman nei confronti dei suoi fan, testimoniati da video e foto che hanno fatto il giro dei social.

Probabilmente l'attenzione mediatica dovuta alla sua storia d'amore con Diletta Leotta non lo fa vivere serenamente e la stessa Diletta Leotta, qualche tempo fa, si è lasciata andare a un durissimo post sfogo su Instagram, in cui ammetteva di essere stufa di ritrovarsi i paparazzi in ogni angolo di strada, pronti a immortalarla.

Parole che hanno scatenato accese polemiche, in cui molti hanno ricordato alla conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn, che anche questo è il "prezzo da pagare" quando si diventa un personaggio noto al grande pubblico.