Un posto al sole continua il suo appuntamento su Rai 3 con nuove vicende per i protagonisti di Palazzo Palladini e, secondo le anticipazioni dal 7 all'11 giugno, nelle prossime puntate Roberto Ferri perderà la fiducia in Lara dopo averla vista con Pietro, mentre per Marina ci sarà il ritorno di Fabrizio. Clara e Patrizio saranno sempre più vicini e Alberto minaccerà Niko per dare pressione sulla ex compagna, mentre continuerà la piccola guerra tra Renato e Raffaele. Silvia e Giancarlo, infine, saranno sempre più complici anche a causa della scarsa presenza di Michele.

Fabrizio ritorna a Napoli: spoiler settimana dal 7 all'11 giugno

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 7 all'11 giugno raccontano che l'incontro tra Lara e Pietro sarà osservato da Roberto, disgustato dal doppio gioco della donna. Quando la signora Martinelli tornerà a casa Ferri, l'imprenditore non riuscirà a trattenere la sua rabbia e ricorderà a Lara di non essere affatto stupido come pensava. La donna proverà a giustificarsi e riuscirà a sedurre nuovamente Roberto, ma questo non basterà a fargli cambiare idea. Nel frattempo, per Marina arriverà inaspettatamente Fabrizio e Lara non si lascerà scappare l'occasione per rendersi utile agli occhi di Pietro. La donna, infatti, suggerirà ad Abbate di manipolare il marito di Marina per ottenere dei vantaggi nell'affare con Ferri.

Clara fa un passo indietro con Patrizio: spoiler Un posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana fino all'11 giugno rivelano che Alberto proverà a intimidire Niko per mettere con le spalle al muro Clara. L'avvocato sembrerà convinto di poter ancora riprendere in mano la sua vita, ma ignorerà che la sua ex compagna è ormai molto vicina a Patrizio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

I due, infatti, riprenderanno a frequentarsi, ma proprio quando Clara sembrerà essere molto presa, farà un passo indietro per evitare ulteriori guai. Il figlio di Raffaele, tuttavia, non si scoraggerà perché parlare con Vittorio gli darà la speranza di poter stare un giorno insieme alla donna di cui è innamorato. Nel frattempo, Silvia sarà ancora trascurata da Michele che sarà sempre più preso dai problemi del nuovo lavoro, e per lei non sarà facile ignorare le attenzioni di Giancarlo.

La donna accetterà un altro invito al cinema da parte del suo corteggiatore, ma la loro serata potrebbe essere rovinata da un terzo incomodo. La piccola guerra tra Raffaele e Renato, infine, sembrerà non concedere nessuna tregua e i due cognati proveranno a coinvolgere anche gli altri abitanti del condominio: a subire le conseguenze di questi disaccordi sarà ancora una volta Guido che verrà invitato da Raffaele a stare dalla sua parte.