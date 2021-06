Lunedì 28 giugno riprende l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate in onda fino al 2 luglio 2021, rivelano che Eda si sentirà profondamente ferita dalle parole dell'architetto. Serkan, infatti, finirà per ferire l'orgoglio della sua "finta fidanzata", la quale a quel punto deciderà di non restare altro tempo al suo fianco e di chiudere definitivamente la loro relazione "per contratto".

Eda si ritrova nei guai: anticipazioni Love is in the air al 2 luglio

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate della soap opera in onda fino al 2 luglio rivelano che in un primo momento sembrerà che la relazione tra Eda e Serkan stia proseguendo nel migliore dei modi, anche se l'architetto noterà che la ragazza apparirà un po' più sfuggente del solito.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui il giovane Bolat scoprirà che il design originale del lampadario che aveva creato e venduto in esclusiva a una nota catena di alberghi mondiale, è stato rubato da Kaan.

Quest'ultimo, dopo essere entrato in possesso della bozza, non ha perso tempo a farlo produrre a una fabbrica e lo ha immesso subito sul mercato, rubando di fatto l'idea a Serkan.

Eda si sente umiliata da Serkan

Le trame di Love is in the air rivelano che l'architetto sarà a dir poco furioso per questa situazione e, senza pensarci su due volte, punterà il dito contro Eda, accusandola di essere la responsabile di quello che è accaduto.

Il motivo? Tutto il fascicolo contenente anche le bozze di questo lampadario era proprio nelle mani della ragazza.

Un durissimo colpo per Eda, la quale verrà duramente rimproverata da Serkan davanti a tutti il gruppo di lavoro: la ragazza si sentirà umiliata e ferita, al punto da scoppiare in lacrime e scappare via, disperata e amareggiata.

Dopo averci riflettuto un'intera notte, Eda maturerà una drastica decisione: intende mollare definitivamente l'architetto e quindi chiudere la loro relazione sentimentale.

La donna si recherà in ufficio da Bolar per ridargli di nuovo l'anello di fidanzamento, ma lui non lo accetterà.

Ferit confessa la verità a Eda: trame Love is in the air 28 giugno - 2 luglio

Successivamente, tra i due ci sarà un ulteriore incontro, durante il quale Eda confermerà la sua volontà di abbandonare la Art Life perché non vuole avere più nulla a che fare con l'architetto.

Le anticipazioni di Love is in the air al 2 luglio, rivelano che a quel punto Serkan dirà di essere pronto a fidarsi di nuovo di lei, ma prima deve portargli la prova ufficiale della sua innocenza in tutta questa vicenda del lampadario.

Il colpo di scena, arriverà nel momento in cui Ferit confesserà a Eda di essere stato lui a inviare le foto del contratto a Kaan, che poi le ha girate alla giornalista.

Un duro colpo per Eda, la quale deciderà di tacere la verità dei fatti e accetta di non dire nulla.