Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. I due protagonisti del Gossip tengono banco con la loro storia d'amore fatta di avvistamenti, foto social e paparazzate varie. Ultimamente, Can e Diletta si sono divertiti a postare insieme degli scatti sui loro profili Instagram, in occasione dell'incontro tra Italia e Turchia, valido per gli Europei di calcio 2021. Tutto lascerebbe presupporre che la love story prosegua nel migliore dei modi, eppure continuano ad esserci dei dubbi da parte di Alessandro Rosica: l'esperto di gossip, infatti, ha rivelato dei retroscena sul loro rapporto e, secondo lui, non dormirebbero mai insieme.

Nuovi dubbi sulla coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, sui social la love story tra Can e Diletta sembra proseguire nel migliore dei modi: nei vari scatti che pubblicano, la coppia del momento appare sempre felice, sorridente e spensierata, il che lascerebbe pensare che il loro sia davvero un amore forte e sincero.

Tuttavia, i dubbi non mancano mai e in particolar modo, l'esperto di gossip Alessandro Rosica, si è lasciato andare a delle nuove clamorose rivelazioni sulla coppia, scrivendo di aver saputo che i due non dormirebbero mai nello stesso letto.

In particolar modo, Rosica sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui sostiene di aver raccolto delle rivelazioni da parte di persone che lavorano (che preferiscono restare anonime) all'interno degli hotel e dei B&B dove in questi mesi hanno alloggiato Can e Diletta durante i loro vari spostamenti in giro per l'Italia.

Il retroscena di Rosica su Can Yaman e Diletta

"Il copione sarebbe praticamente identico ogni volta", ha sbottato Rosica nel suo post sfogo proseguendo poi nel dire che sebbene i due innamorati si sforzino di apparire come la coppia modello, in realtà nasconderebbero un "segreto".

"I segni di rapporto sul letto ci sono ma perché dormono separati se c'è tanto amore? Ci sono prove ovunque, e dimostrano che i due non dormono mai insieme", ha sottolineato Rosica ribadendo di fatto che sebbene tra i due ci sia intimità, nei vari soggiorni in hotel, Can e Diletta avrebbero dormito sempre in due letti differenti.

Prosegue il silenzio di Can e Diletta sulle polemiche legate al loro amore

Un retroscena che ha nuovamente alimentato il chiacchiericcio sulla coppia del momento, anche se i due diretti interessati preferiscono non commentare quanto viene detto sul loro conto.

In questi mesi post nascita della loro relazione, Can e Diletta non hanno mai proferito parola sui dubbi e le contraddizioni legati alla loro storia d'amore, preferendo così andare avanti per la loro strada, incuranti delle polemiche.