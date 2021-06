Saranno celebrati questo pomeriggio venerdì 18 giugno alle 17, nello stadio Toni Zen di Rosà i funerali di Michele Merlo, il cantante ed ex allievo di Amici scomparso a soli 28 anni il 6 giugno scorso colpito da una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Ieri, è stata aperta la camera ardente. In tanti, hanno voluto dare un ultimo saluto a Mike Bird. Tra questi, anche la cantante salentina Emma Marrone, sua coach ad Amici nel 2017. L'interprete di brani come "Non è l'inferno" e "Cercavo amore" ha preferito restare in silenzio e non rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti fuori dalla camera ardente di Bologna.

La cantante salentina saluta Michele Merlo

Emma Marrone era stata coach di Michele Merlo ad Amici 16, quando prese il posto del cantante Morgan che preferì abbandonare il programma dopo una serie di scontri con la redazione.

La cantante, si è recata alla camera ardente insieme alla sua inseparabile manager e amica Francesca Savini. Emma, che ha preferito vivere questo momento di dolore in privato, restando in silenzio e non fermandosi a parlare con i cronisti, ha espresso la sua vicinanza ai familiari di Mike Bird, la madre ed in particolare il padre con cui si è stretta in un forte e caloroso abbraccio. La trentasettenne di Aradeo è giunta in Certosa a Bologna visibilmente affranta dal dolore ed è rimasta accanto ai genitori di Michele.

Emma Marrone aveva dimostrato il suo sconforto e il suo dispiacere anche sui social quando appresa la notizia della scomparsa di del cantante aveva scritto: "Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati.

Fai buon viaggio Michi." La vincitrice di Amici gli ha poi dedicato i due concerti all'Arena di Verona.

Le polemiche per il no del parroco ai funerali allo stadio

I funerali del cantante Michele Merlo sono accompagnati da una polemica con il parroco del suo paese Rosà. Il sacerdote infatti, si sarebbe rifiutato, stando alle dichiarazioni fatte dal padre del ventottenne di celebrare i funerali allo stadio.

"Forse non ritiene lo stadio il luogo più adatto," ha dichiarato nelle scorse ore il papà di Merlo. Al giornale di Vicenza, il padre, ha fatto sapere che il parroco del paese ha ritenuto non fosse possibile celebrare l'intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. La famiglia si è poi rivolta al parroco bolognese Don Carlo che avrebbe accettato subito di celebrare i funerali allo stadio e accompagnare Michele Merlo nel suo ultimo viaggio, dando la possibilità di accogliere in sicurezza tutti coloro che vorranno salutarlo per l'ultima volta.