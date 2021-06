La coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. I due protagonisti del Gossip di questa estate 2021, tengono banco con le loro vicende sentimentali: tutto sembra procedere nel migliore dei modi anche se non mancano gli avvistamenti e le paparazzate, come quella riportata in queste ore da Paolone. Il celebre paparazzo, sui social, ha postato lo scatto di Diletta in compagnia di un uomo misterioso: un incontro al quale non era presente il divo turco protagonista della soap opera Mr Wrong in onda su Canale 5.

Prosegue la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo aver tenuto al riparo da "sguardi indiscreti" il loro amore, Can e Diletta hanno scelto di uscire allo scoperto e ormai anche sui social non si nascondono più.

Gli ultimi scatti postati insieme risalgono allo scorso venerdì 11 giugno, quando i due si sono recati in coppia allo stadio Olimpico di Roma, per seguire il match Italia-Turchia valido per gli Europei di calcio 2021.

In quell'occasione non sono mancati stories e fotografie della coppia: ad essere "bersagliato" è stato Can, che ha dovuto fare i conti con la sonora sconfitta della nazionale turca, battuta con ben tre reti a zero da quella italiana. E, la bella Diletta, non ha perso occasione per prendere in giro il suo fidanzato.

La conduttrice Diletta Leotta paparazzata con un uomo misterioso

A distanza di qualche giorno, però, ecco che viene fuori lo scatto di una paparazzata che porta la firma di Paolone.

Il celebre fotografo, ha postato sui social una foto di Leotta in compagnia di un uomo misterioso, con il quale si è intrattenuta a pranzo.

"Ho beccato Diletta con questo uomo, ieri a pranzo, in un hotel. Stavolta sono in difficoltà", ha scritto Paolone nel suo post social, dove ha ammesso di non conoscere l'identità di questa persona che è stata beccata in compagnia della conduttrice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Si tratterebbe, quindi, di un uomo al momento "sconosciuto" ma c'è da scommettere che nuovi dettagli e ulteriori indizi su questo incontro, potrebbero venir fuori nel corso delle prossime ore.

La mamma di Can non approverebbe la storia con Diletta

Intanto, si vocifera che in Turchia, la mamma di Can Yaman non sarebbe del tutto entusiasta di questa relazione che vede coinvolto suo figlio e la bella Diletta.

A quanto pare, la mamma di Can non approverebbe la love story in corso che ha portato suo figlio sulle prime pagine delle riviste di gossip non solo italiane ma anche turche. Riuscirà Diletta a far ricredere la mamma del suo fidanzato? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, dato che sembra previsto un possibile viaggio in Turchia per la coppia Can-Diletta.