Continuano le vicende di Ezgi e Özgür, i protagonisti di Mr Wrong - Lezioni d’amore, la nuova serie turca in onda su Canale 5 che ha riportato sul piccolo schermo la coppia formata da Can Yaman e Özge Gürel. I due attori, già conosciuti in Italia grazie a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, sono popolari in Italia anche per altre due produzioni andate in onda sempre su Canale 5. L'attrice è divenuta popolare nel 2016 con Cherry Season, mentre Can ha riscosso un discreto successo nell'ultimo anno con DayDreamer. Entrambi gli interpreti sono amati e seguiti dai telespettatori italiani e, secondo un'indiscrezione, pare che anche per Özge potrebbero aprirsi le porte dell'Italia per dei nuovi impegni lavorativi, proprio come sta accadendo al collega da diversi mesi.

Özge Gürel potrebbe diventare testimonial di alcuni marchi italiani: l'indiscrezione sulla protagonista di Mr Wrong

Il successo delle serie turche continua a regalare grande popolarità agli attori protagonisti. Lo sa bene Can Yaman, stabile a Roma da gennaio per prepararsi al ruolo di Sandokan nella nuova fiction incentrata sul personaggio creato da Emilio Salgari. Recentemente sul web è stata riportata un'indiscrezione che riguarda la collega di set, Özge Gürel. Secondo il pettegolezzo, pare che la protagonista di Bitter Sweet e Mr Wrong abbia ricevuto dall'Italia delle proposte lavorative che dovrebbero concretizzarsi a partire da settembre. Secondo all'indiscrezione diffusa dalla rivista, sarebbero in corso delle trattative con alcuni marchi prestigiosi interessati ad avere l'attrice come testimonial per le loro campagne pubblicitarie.

Bisogna rimarcare che si tratta di voci e che non ci sono conferme ufficiali, dunque sarà necessario attendere delle settimane perché arrivi la conferma o la smentita.

L'attrice Özge Gürel è molto riservata sia sugli impegni di lavoro che sulla sua vita privata

In attesa di saperne di più sui probabili impegni lavorativi in Italia, si può anticipare che al momento Özge Gürel non ha annunciato nuovi progetti in Turchia e che il suo ultimo ingaggio risale alla serie Mr Wrong.

In ogni caso, c'è da dire che l'attrice è molto riservata sia sui prossimi impegni di lavoro che sulla vita privata, dunque attualmente non si hanno notizie certe nemmeno dai suoi profili social. La trentaquattrenne di Istanbul è fidanzata da anni con il collega Serkan Çayoğlu, conosciuto nel 2014 sul set di Cherry Season. Si è vociferato di un imminente matrimonio, ma non si è mai avuta conferma da parte degli interessati.

La giovane interprete è molto legata alla famiglia e ama gli animali. Infine, secondo quanto dichiarato più volte sia dall'attrice che dal collega Can Yaman, i due sarebbero legati da una sincera amicizia anche fuori dal set.