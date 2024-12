Cambio palinsesto per Endless Love nella programmazione pomeridiana di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca dopo la sospensione dal daytime feriale per il periodo natalizio era stata assicurata nei fine settimana.

Al sabato e alla domenica pomeriggio, infatti, gli spettatori avrebbero potuto assistere alla messa in onda di nuovi episodi incentrati sulle vicende di Kemal e Nihan.

Alla fine, però, non sarà così e per il prossimo 4 e 5 gennaio infatti non sono previste nuove puntate della soap nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Cambio programmazione per Endless Love su Canale 5

La programmazione della soap turca ha subito delle modifiche durante il periodo delle feste natalizie e complice l'avvicinarsi del gran finale di sempre della seconda stagione, i vertici del Biscione hanno scelto di sospenderla dal daytime feriale e anche dal prime time.

Inizialmente, però, come annunciavano anche i promo trasmessi per diversi giorni su Canale 5 la messa in onda della serie turca sarebbe stata assicurata nel fine settimana, con nuovi episodi trasmessi di sabato e domenica pomeriggio.

Già per il 28 e 29 dicembre c'è stato il primo cambio palinsesto e alla fine non sono andati in onda i due nuovi episodi annunciati.

Saltano le puntate di sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 su Canale 5

Un ulteriore cambio programmazione per Endless Love è in programma anche durante la prima settimana di gennaio, dato che la messa in onda non sarà trasmessa nel fine settimana.

Sabato 4 e domenica 5 gennaio, infatti, al posto dei nuovi episodi della serie con Kemal e Nihan andranno in onda delle puntate speciali di My home my destiny 2 in prima visione assoluta, dopodiché la linea passerà al best of di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Per rivedere in onda gli appuntamenti inediti della seconda stagione bisognerà attendere il prossimo martedì 7 gennaio, quando riprenderà la regolare messa in onda nel daytime feriale, alle ore 14:10, subito dopo Beautiful e prima di Uomini e donne.

Nihan riesce a ottenere il divorzio dal marito Emir nei prossimi episodi di gennaio

Le anticipazioni dei prossimi episodi previsti a gennaio rivelano che Kemal e Nihan potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi sulla loro storia d'amore.

Emir, infatti, concederà il divorzio a sua moglie e in questo modo la lascerà libera di uscire allo scoperto con il vero uomo della sua vita.

Un duro colpo per Emir che, tuttavia, non avrà intenzione di farsi da parte facilmente e vedere felice il suo nemico, tanto da mettersi all'opera per cercare di attuare un nuovo piano vendicativo nei confronti di Soydere.