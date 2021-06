Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021 per via della loro storia d'amore. Nella serata di domenica 6 giugno, Paolone ha fatto una diretta con Cristian Alaimo nella quale sono emersi retroscena sul weekend che la coppia ha trascorso a Catania. Il paparazzo ha rivelato di aver saputo che, mentre si trovavano in un ristorante, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn avrebbero litigato. Inoltre, Cristian e Paolone avrebbero anche commentato la scelta di Can di dormire in hotel e non a casa dei suoceri.

Can Yaman avrebbe litigato con Diletta Leotta al ristorante a Catania

Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta hanno trascorso il primo weekend di giugno a Catania, città di origine della showgirl. Il paparazzo Paolone, nel corso di una diretta su Instagram, ha svelato un retroscena sull'attore di Istanbul e la sua fidanzata, informando i fan che la coppia avrebbe litigato durante una cena in un ristorante. Paolone, a tal proposito, ha affermato: ''Sono stati in un ristorante di Catania, un ristorante giapponese lì, sembra che abbiano anche bisticciato lui e lei, così mi hanno riferito''.

Can Yaman non dorme a casa dei genitori di Diletta Leotta a Catania

Cristian Alaimo e Paolone hanno inoltre commentato il fatto che Can Yaman, durante la permanenza a Catania, non sia rimasto a casa dei suoceri a dormire, ma abbia pernottato in hotel.

In merito alla scelta dell'attore turco di andare in albergo, i due esperti di gossip hanno espresso le loro perplessità in merito al non aver soggiornato insieme alla sua fidanzata. In particolar modo, Paolone ha dichiarato: ''Questo è normale per lui". Il cartomante di Ciao Darwin, invece, ha ironizzato: ''Secondo me lui non voleva allontanarsi dalla sua amata, ci avrà sofferto, si è dovuto accontentare del suo bodyguard''.

Can Yaman torna a Milano con Diletta Leotta dopo il weekend a Catania

Dopo il weekend trascorso in Sicilia, sembrerebbe che la coppia abbia scelto di tornare insieme nel capoluogo lombardo e che l'attore di Istanbul non sia andato a Roma dove vive ormai da qualche mese. Durante la chiacchierata social con Cristian Alaimo, infatti, il paparazzo Paolone ha rivelato di avere ricevuto una soffiata, sul ritorno a Milano dei due fidanzati.

Il fotografo, infatti, ha dichiarato: ''Stanno arrivando a Milano, stanno arrivando proprio adesso, assieme. Adesso ho un fotografo lì, spero che riesca a fare qualcosa, perché sta diluviando''. Non resta quindi che attendere di sapere ulteriori informazioni su Can Yaman e sulla sua compagna Diletta Leotta, per scoprire se per loro ci saranno i fiori d'arancio.