Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro relazione. Venerdì 28 maggio, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn sono partiti per la Costiera Amalfitana, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Nella serata di domenica 30 maggio, Paolone ha fatto una diretta su Instagram con Cristian Alaimo e hanno parlato dell'attore turco e della sua fidanzata. Il paparazzo ha rivelato che sono stati fatti numerosi scatti alla coppia del momento ed, inoltre, il fotografo ha detto la sua opinione sul possibile trasferimento di Can dal centro di Roma ad un paese di provincia.

Can Yaman e Diletta Leotta vanno al mare: le parole di Paolone

Can Yaman e Diletta Leotta, nella giornata di domenica 30 maggio, sono andati in barca a Capri. Paolone, nel corso di una diretta sui social, ha messo al corrente i fan dell'attore di Istanbul, di aver mandato sul posto un fotografo, per fare degli scatti alla coppia del momento. Il paparazzo ha affermato: ''Adesso lì in barca, hanno fatto un sacco di foto i paparazzi. Io ho anche avvisato un fotografo che è stato lì e ha detto che li ha martellati di foto''.

Can Yaman potrebbe trasferirsi a Formello: l'indiscrezione di Paolone

Le indiscrezioni su Can Yaman sono all'ordine del giorno e, nelle ultime ore, si stanno rincorrendo voci riguardo ad un ipotetico trasferimento del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno da Roma ad un'altra località.

Nello specifico, sembrerebbe che l'attore turco starebbe pensando di lasciare l'appartamento della capitale, troppo centrale ed assediato dai fan, per andare a vivere in un luogo più isolato. Il paparazzo Paolone ha commentato la notizia rivelando che Can potrebbe trasferirsi a Formello. Il fotografo ha dichiarato: ''Se va, va a Formello, gira lì, lavora lì, ha già a disposizione una casa".

In merito alla possibile nuova abitazione che potrebbe avere Yaman, Paolone ha però affermato che per le fan e i paparazzi non sarebbe un problema raggiungere l'attore turco anche in provincia di Roma.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta procede nonostante i dubbi

Nonostante Diletta Leotta e Can Yaman stiano trascorrendo le vacanze insieme e si mostrino felici sui social, i dubbi sulla veridicità della loro relazione aumentano.

In particolar modo, il paparazzo Paolone ha sempre affermato di credere che la storia fra l'attore di Istanbul e la presentatrice sportiva di Dazn sia stata creata a tavolino per motivi di business. Non resta che attendere ulteriori informazioni sulla coppia del momento, per vedere se per Can e Diletta ci saranno i fiori d'arancio.