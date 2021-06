Il concerto che ha segnato il suo ritorno sul palco, dopo circa due anni d'assenza, Emma Marrone ha voluto dedicarlo a Michele Merlo, il ragazzo che ha conosciuto ad Amici e che oggi lotta per la vita. La salentina ha preso parola all'inizio del live all'Arena di Verona per supportare il giovane cantautore colpito da una leucemia fulminante e che sarebbe ancora in gravi condizioni dopo un delicato intervento chirurgico.

Le parole di Emma per l'ex talento di Amici

I fan di Amici un po' se l'aspettavano che Emma si sarebbe espressa pubblicamente per sostenere un suo ex allievo che negli ultimi giorni è incappato in seri problemi di salute.

All'inizio del concerto, che ha tenuto il 6 giugno all'Arena di Verona, la cantante pugliese ha fatto una bellissima dedica a Michele Merlo, il giovane del quale è stata coach nel 2017.

Prima di intrattenere circa 5mila suoi sostenitori per un paio d'ore, Marrone ha preso parola e ha detto: "Tante persone sono nel mio cuore, ma stasera c'è una persona in particolare ed è a lui che dedico questo concerto".

Nei video che stanno facendo il giro della rete, si vede la "Brown" emozionata e con la voce tremante mentre si appella a Mike Bird e alla sua tenacia per superare questo momento delicatissimo.

"C'è bisogno di tutto il vostro calore e della vostra energia. Forza Miky, forza c....", ha concluso l'artista nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Il sostegno dei Vip, da Emma a Riki e tutto lo staff di Amici

Prima di dedicargli il primo dei due concerti che terrà all'Arena di Verona in occasione del decennale della sua carriera, Emma si era esposta su Twitter per sostenere Merlo.

"Non mollare, ti voglio bene", ha scritto la salentina dopo aver saputo che Michele versa in gravi condizioni in un ospedale di Bologna.

Tra i tanti personaggi conosciuti che hanno voluto mandare un abbraccio virtuale a Mike Bird, spiccano i suoi ex colleghi di Amici (dell'edizione del 2017 vinta da Andreas Muller) e lo staff del talent-show. La pagina Instagram ufficiale del programma che ha dato al 28enne fama e popolarità qualche anno fa, il 5 giugno ha pubblicato una sua foto accompagnata dal pensiero: "Forza, siamo con te".

Più o meno dello stesso pensiero, è stato Riccardo Marcuzzo. Il cantante ha condiviso con Merlo il percorso nella scuola, mentre nella fase serale sono stati "rivali" perché facevano parte di squadre diverse.

Il rapporto con Emma nato durante il serale di Amici

L'amicizia tra Emma e Michele è iniziata un po' per caso. La salentina, infatti, non avrebbe dovuto far parte del cast del serale dell'edizione 2017 del talent-show che l'ha lanciata: inizialmente, infatti, i coach selezionati erano Elisa per la squadra blu e Morgan per la squadra bianca.

Il forfait improvviso di Marco Castoldi, spinse Maria De Filippi a contattare Marrone per chiederle di subentrare in corsa a capo di uno dei due team in gara.

L'artista accettò e cominciò così il suo bel sodalizio con Merlo.

Anche se il giovane non vinse il programma (si fermò alla semifinale perché il pubblico gli preferì Riki, Federica Carta e Andreas), il legame con la sua direttrice artistica è rimasto solido anche dopo la fine dell'avventura. Il 28enne è andato a trovare la "Brown" nel backstage di qualche suo concerto e questo lo confermano dei selfie che si sono fatti prima dell'inizio dello spettacolo.

Oggi che Mike Bird (nome d'arte scelto da Morgan per il giovane cantautore di Bassano) versa in gravi condizioni di salute, Emma è in prima linea per sostenerlo e per fare il tifo affinché guarisca il prima possibile e torni a fare quello per cui è nato, suonare e scrivere canzoni.