Can Yaman continua a essere il protagonista indiscusso dell'estate di Canale 5. Anche quest'anno, dopo lo straordinario successo di DayDreamer - Le ali del sogno, il direttore della rete ammiraglia Mediaset ha deciso di puntare sul divo turco per la fascia del primo pomeriggio. Da due settimane, infatti, va in onda la nuova serie Mr Wrong - Lezioni d'amore, seguita da Love is in the air. Trattasi di due prodotti d'importazione turca che stanno riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti e che stanno rendendo fieri ed entusiasti i vertici Mediaset.

Il direttore di Canale 5 elogia l'attore turco Can Yaman

Nel dettaglio Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha ammesso di essere contento del successo che Mr Wrong e Love is in the air stanno ottenendo nella fascia pomeridiana del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, andando a occupare lo slot orario che normalmente è nelle mani di Maria De Filippi e del suo Uomini e donne.

In particolar modo, il direttore ha osannato ed elogiato Can Yaman, che da diverse estati è diventato il punto di riferimento per il pubblico di Canale 5 che rimane "orfano" della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che si ferma durante la pausa estiva.

"Can Yaman è il volto giusto per la storia giusta, che crea il personaggio e fa da traino ad altre storie", ha ammesso il direttore e non è un caso che quest'anno si è scelto di sfruttare il successo e la popolarità dell'attore turco per lanciare anche un'altra serie d'amore turca.

Il successo di Mr Wrong e Love is in the air su Canale 5

Al termine delle puntate quotidiane di Mr Wrong va in onda il nuovo appuntamento con Love is in the air, che beneficia proprio del traino auditel della serie con Yaman. Due prodotti che, settimana dopo settimana, stanno conquistando il gradimento degli spettatori, così come testimoniano anche i dati d'ascolto.

Mr Wrong, infatti, viaggia su una media che arriva a superare i due milioni di spettatori quotidiani, mentre Love is in the air al momento si è fissata sulla soglia di 1.800.000 al giorno.

Risultati positivi che permettono alla rete ammiraglia Mediaset di battere la concorrenza rappresentata da Rai 1 che, nella stessa fascia oraria propone la trasmissione Oggi è un altro giorno, seguita dalle repliche de Il Paradiso delle signore.

'Storie ben raccontate', ammette il direttore di Canale 5

"Sono storie ben raccontate, basate sugli archetipi dei romanzi d'amore a lieto fine", ha ammesso il direttore di Canale 5 parlando del successo delle serie del pomeriggio estivo di Canale 5.

"Cercavamo un prodotto più giovane con volti moderni", ha proseguito ancora il direttore Scheri parlando della scelta di puntare proprio su Mr Wrong e Love is in the air per il palinsesto estivo 2021.