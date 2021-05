Dopo il grande successo di Bitter Sweet e Daydreamer, Mediaset continua a puntare su Can Yaman per il terzo anno consecutivo e annuncia l'arrivo della nuova serie Mr Wrong - Lezioni d'amore. Dopo la fine della stagione televisiva di Uomini e Donne, la fiction turca approderà su Canale 5 lunedì 31 maggio alle 14:45, seguita alle 15:30 da un'altra serie ambientata ad Istanbul, Love is in the air. Il popolare attore si calerà nei panni di un personaggio totalmente diverso dai ruoli precedenti di Ferit Aslan e Can Divit. Sarà Özgür Atasoy, incallito seduttore ed esperto di conquiste.

Al centro della trama ci sarà la storia d'amore tra l'aitante playboy e la giovane Ezgi İnal, sfortunata in amore ma decisa a trovare l'uomo giusto.

Il ruolo di Can Yaman è Özgür Atasoy, il perfetto Mr Wrong

La nuova serie turca Mr Wrong arriverà il 31 maggio su Canale 5 e sarà incentrata sulle vicende amorose di Özgür Atasoy ed Ezgi Inal. La loro storia si promette di conquistare i telespettatori riproponendo la coppia già collaudata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, Can Yaman ed Özge Gürel, nei panni dei protagonisti della serie, un mix di commedia, scene romantiche e colpi di scena. Il personaggio interpretato dall'attore di DayDreamer può essere definito come un affascinante latin lover senza regole, amante del divertimento sfrenato che si consuma in una sola notte.

Il giovane, infatti, crede che l'amore sia soltanto una reazione chimica che spinge due persone a condividere dei momenti di breve durata. Insieme all'amico chef Ozan Dinçer, Özgür gestisce "La Gabbia", un locale alla moda di Istanbul e vive in un lussuosissimo attico al centro della città.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Chi è Özgür Atasoy, il protagonista di Mr Wrong interpretato da Can Yaman

Il coprotagonista di Mr Wrong - Lezioni d'amore Özgür Atasoy è un giovane che non crede nelle relazioni romantiche e non è alla ricerca di un rapporto stabile. Il personaggio interpretato da Can Yaman ama sedurre le donne con i suoi modi gentili e l'aria da macho e, al contrario di Ezgi Inal, non cerca la sua anima gemella, nonostante le pressioni della madre che lo vorrebbe accasato con figli.

Il ricco ristoratore ha molta cura del suo fisico e passa molto tempo in palestra. Inoltre, veste sempre alla moda con un attento look street wear che richiede anche l'uso di accessori vistosi come le catene che porta spesso al collo. Con il suo modo di fare, il fisico e il look che sfoggia, Özgür è sicuro che le donne cadranno ai suoi piedi. Tutte questi aspetti lo rendono totalmente incompatibile con il personaggio di Ezgi, alla ricerca del vero amore e desiderosa di metter su famiglia.

L'incontro con Ezgi cambia la vita di Özgür

Una vita fatta solo di conquiste e mai una relazione seria si ritorce contro Özgür dopo aver deluso un'affascinante reporter con la quale trascorre una notte. La giornalista, infatti, pubblica l'intervista al ristoratore dipingendolo come un donnaiolo incallito e dandogli l'appellativo di 'Mr Sbagliato’.

Il caso vuole che il giovane conosca Ezgi, in cerca dell'amore eterno e questo incontro lo cambia, facendogli capire che il sentimento, quello forte e sincero, esiste davvero e arriva inaspettatamente. Nel corso delle puntate di Mr Wrong sia Ezgi che il pubblico conosceranno anche l'altra faccia del personaggio interpretato da Can Yaman, un giovane che tiene molto alla madre e alla sorella e ha un rapporto speciale con il proprio cane Tesla.