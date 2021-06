Can Yaman sarà presente all'interno di Celebrity Hunted 2. Non nel cast, ovviamente, ma a quanto pare darà rifugio a uno dei fuggitivi in gara: la sua fidanzata Diletta Leotta. Tale anticipazione è stata data direttamente dalla produzione del programma, ovvero Prime Video, con un video pubblicato sul suo profilo Twitch.

Can Yaman guest star a Celebrity Hunted 2

In passato ci sono state varie indiscrezioni in merito alla possibile presenza di Can Yaman all'interno della seconda stagione di Celebrity Hunted nelle vesti di concorrente. Questa ipotesi è stata fatta, soprattutto, perché nel cast dei fuggitivi vip è presente la sua fidanzata Diletta Leotta.

Fatto sta che l'attore non è mai stato ufficializzato come concorrente, ma sarà presente ugualmente all'interno del programma prodotto da Prime Video come guest star. Lo show è suddiviso in sei episodi: i primi tre sono stati rilasciati nella giornata del 18 giugno, mentre gli ultimi tre saranno disponibili nella piattaforma di Prime Video a partire dal 25 giugno.

Senza fare ulteriori spoiler, Can Yaman sarà presente in uno degli ultimi tre e probabilmente darà rifugio a Diletta Leotta che in qualche modo tenterà di fuggire dagli hunter che le danno la caccia. La conduttrice televisiva è in gara da sola, ma si avvarrà dell'aiuto di molti suoi amici come Daniele Battaglia (suo collega a Radio 105) e lo sciatore Giorgio Rocca.

Celebrity Hunted 2: la gara prende il via da Venezia

Celebrity Hunted nella sua seconda stagione vede la partecipazione, oltre che di Diletta Leotta, di Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada e delle coppie composte da Elodie e Myss Keta, Achille Lauro e Boss Doms.

Per 14 giorni saranno impegnati in questa gara in cui dovranno sfuggire dalle "grinfie" dei cacciatori, fino a raggiungere il punto di estrazione, che verrà rivelato solamente 48 ore prima della fine.

Durante la gara non avranno a disposizione nessun dispositivo elettronico di nuova generazione, ma solamente un telefonino gsm e una carta di debito che gli fornirà non più di 70 euro al giorno. La novità di quest'anno è che alla partenza, a ciascuno di loro, verrà messo un braccialetto gps, di cui si dovranno sbarazzare al più presto per non lasciare tracce.

Ovviamente chi giungerà per primo nel punto di estrazione sarà il vincitore e il premio verrà devoluto interamente in beneficenza. La città che fa da cornice all'inizio della gara è una Venezia molto uggiosa, visto che le riprese sono state effettuate tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, in un momento anche abbastanza complicato, visto che l'Italia si ritrovava ad affrontare i momenti più bui della pandemia.