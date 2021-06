I guai sembrano non finire per Fabrizio Corona. Questa volta ha usato il suo profilo ufficiale di Instagram per segnalare un evento che l'ha coinvolto personalmente. Stando alle sue parole, durante la serata di sabato 19 giugno, la polizia si sarebbe introdotta a casa sua perché allertata per schiamazzi.

Fabrizio Corona, noto per essere uno che "non le manda a dire", non ha perso tempo e si è sfogato con tutti i suoi fan. Nelle numerose stories pubblicate, ha fatto partecipare anche alcune persone, suoi amici, i quali hanno affermato di essere stati presenti al momento dell'accaduto.

Fabrizio Corona è stato accusato di schiamazzi

Fabrizio Corona continua ad avere problemi con la giustizia. Durante la serata di sabato 19 giugno, sul suo profilo Instagram, sono apparse delle storie che vedono come protagonisti dei poliziotti e alcuni amici di Corona. Sembra che qualcuno, infastidito dai presunti schiamazzi provenienti di casa di Fabrizio, abbia allertato le forze dell'ordine. L'ex re dei paparazzi, però, non è affatto d'accordo con questa versione perché, secondo lui, la situazione era così tranquilla da non necessitare l'intervento della polizia.

In una storia successiva, inoltre, Corona scrive di avere sentito un poliziotto dire: "Ora qua ci divertiamo e lo facciamo chiudere di nuovo".

Tuttavia, di quest'ultima frase, non c'è attualmente alcuna testimonianza nei video pubblicati da Corona.

Fabrizio Corona ha minacciato di tagliarsi la gola

Fabrizio Corona usa parole che lo fanno apparire esausto da tutta questa situazione. Secondo lui, ci sarebbe un vero e proprio accanimento nei suoi confronti. Inoltre, ha minacciato nuovamente il suicidio dicendo di essere pronto a tagliarsi la gola, pur di non finire in carcere per l'ennesima volta: "Sto giro mi taglio la gola.

L'indirizzo lo conoscete".

Come per confermare le sue intenzioni, Fabrizio ha caricato anche delle stories risalenti all'11 marzo 2021. Sono immagini forti, che lo raffigurano sporco di sangue e con delle ferite inferte volontariamente.

Gli amici presenti sul luogo danno ragione a Fabrizio Corona

Ciò che ha infastidito maggiormente Fabrizio sembra essere stato l'ingresso dei poliziotti, non autorizzato da un mandato, in casa sua.

Tenendo in considerazione le sue dichiarazioni, nell'appartamento, si sarebbero riversati 12 poliziotti, con l'intento di verificare la situazione. Anche alcuni amici di Fabrizio, presenti durante la serata hanno confermato la sua descrizione dei fatti. Vito Moscato ha detto di aver visto una decina di poliziotti entrare nell'abitazione, senza alcun reale motivo. Per lui, infatti, non c'era alcuna traccia di schiamazzi.

L'intento di Fabrizio sembra quello di voler "denunciare" una situazione che lo sta turbando dal punto di vista personale ed emotivo.