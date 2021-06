Ilary Blasi si prepara a portare a termine la quindicesima edizione de L'Isola dei famosi su Canale 5, ma in una recente intervista ha rivelato dei retroscena legati alla sua passata esperienza al timone del Grande Fratello Vip. La signora Totti è stata la padrona di casa per ben tre edizioni del reality show, attualmente condotto da Alfonso Signorini, e in queste ore è tornata a parlare della famosa lite che ci fu con Fabrizio Corona, dove tra i due volarono delle parole grosse che a quanto pare, scatenarono un po' di scompiglio nel dietro le quinte del reality show Mediaset.

Il retroscena di Ilary Blasi sul Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, intervistata da Il Fatto Quotidiano, Ilary Blasi è tornata a parlare della famosa lite che ci fu con Fabrizio Corona in una delle puntate del suo Grande Fratello Vip.

La conduttrice ha precisato che nulla era architettato e preparato a tavolino, dato che lei non avvertì neppure gli autori della sua scelta di affrontare, in diretta televisiva, l'ex re dei paparazzi, col quale aveva un "conto in sospeso", legato a dei presunti Gossip sul suo matrimonio con Francesco Totti.

"Se lo avessi detto a qualcuno, non me lo avrebbero mai fatto fare", ha raccontato la Blasi aggiungendo che si era limita a dire agli autori di voler dire delle cose a Corona.

La lite tra Ilary e Fabrizio Corona che infiammò il GF Vip

La conduttrice ha anche smentito le parole di Fabrizio Corona, il quale sosteneva che la Blasi avesse posto un veto sulla sua partecipazione al reality. "Non è vero", ha ammesso l'ex padrona di casa del GF Vip.

In merito a quell'episodio, la Blasi non ha risparmiato il racconto di alcuni aneddoti e retroscena su quanto accadde quella sera dietro le quinte del reality show in onda su Canale 5.

"C'era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata", ha ammesso Ilary Blasi che effettivamente andò avanti per la sua strada, dicendo a Corona tutto quello che pensava in quel momento.

La Blasi ha confermato che per lei, quello che stava accadendo, non era più il reality show bensì era la sua vita e per questo motivo scelse di affrontare a "muso duro", l'ex re dei paparazzi.

Le parole di Ilary Blasi sulle edizioni del GF Vip condotte da Signorini

Nel corso dell'intervista, la Blasi ha parlato anche delle successive edizioni del GF Vip che sono state condotte da Alfonso Signorini. La presentatrice dell'Isola dei famosi 2021, ha ammesso di aver seguito il programma e di aver apprezzato lo stile di Signorini.

"Siamo molto diversi ma Alfonso ha messo la sua cifra. In quel genere è bravo. Su alcuni sentimenti sono molto pudica", ha ammesso Ilary Blasi.