Francesca Lodo è stata protagonista di una diretta Instagram con Casa Chi. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha confidato di avere rifiutato un programma Mediaset in passato. Quale? Temptation Island. La diretta interessata non ha nascosto che se dovesse essere chiamata nuovamente, darebbe ancora una volta risposta negativa.

Il 'no' di Francesca

Francesca Lodo è reduce della partecipazione alla 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. La 38enne è stata eliminata ad un passo dalla finale. Come spiegato dall'ex naufraga, la partecipazione al reality show di Canale 5 per lei è stata una cosa positiva anche se non ha nascosto di avere sofferto molto la fame.

La giovane ha spiegato: "Manco dalla tv da 12 anni. L'isola per me è stata una rinascita". Tra le confidenze dell'ex naufraga, c'è il rifiuto ad un noto programma Mediaset. Lodo ha riferito di avere detto "no" a Temptation Island: "Potrebbe richiamarmi Gabry e direi ancora una volta no". Al momento non è chiaro se Francesca sia stata chiamata per ricoprire il ruolo di tentatrice o per partecipare con un suo compagno. La 38enne originaria di Cagliari, ha ammesso di avere tanti sogni nel cassetto: "Quelli che si avverano sono pochi".

In particolare, la giovane un giorno vorrebbe condurre Le Iene. Nella lista dell'ex naufraga ci sono anche programmi storici come Stranamore e Colpo di Fulmine. In merito a quest'ultimo, la diretta interessata ha riferito che per lei è sempre stato un bellissimo programma.

Il percorso all'Isola dei Famosi

Terminata l'Isola dei Famosi Francesca Lodo è tornata a dire la sua su alcuni ex compagni d'avventura. In particolare, su Andrea Cerioli la diretta interessata ha chiosato: "L'unico che tra i finalisti ha merito meno". Secondo la 38enne, l'ex tronista di Uomini e Donne è un personaggio molto forte sui social e nei reality show.

Tuttavia, all'interno del programma non si è mai speso per aiutare i suoi compagni d'avventura. Per Lodo, Andrea ha solamente creato tante dinamiche grazie alle numerose liti avvenute in Honduras.

Tornando indietro, l'ex naufraga nominerebbe anche Gilles Rocca: l'attore romano si era rifiutato di partecipare ad una "prova ricompensa".

Nonostante, l'atteggiamento di Gilles, Francesca aveva deciso di non mandarlo in nomination. Oggi, la 38enne non si comporterebbe più in quel modo: "Avrei dovuto nominarlo e uscire da quel legame".

'Non recrimino nulla'

L'eliminazione ad un passo dalla finale ha suscitato qualche malumore in Francesca Lodo. Tuttavia, la 38enne ha spiegato di essere felice e soddisfatta per il percorso svolto all'Isola dei Famosi. La giovane ha ribadito le difficoltà incontrare in Honduras: "Non mi recrimino nulla". Con rammarico l'ex naufraga ha spiegato che sarebbe voluta arrivare in finale, ma è stata contenta di avere aiutato il gruppo.