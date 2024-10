A due giorni dall'uscita di Shaila Gatta dal Grande Fratello - i concorrenti non sono a conoscenza che la ballerina non è stata eliminata ma che si trova al Gran Hermano con Lorenzo Spolverato-, Javier Martinez si è sfogato con i suoi compagni d'avventura sull'atteggiamento avuto dall'ex coinquilina nei suoi confronti: "Se a te non piacciono gli uomini ma i ragazzini, sono fatti tuoi".

Lo sfogo dello sportivo

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, Javier è tornato a parlare della situazione che si è venuta a creare con Shaila. Il concorrente ha spiegato che in virtù del feeling instaurato con la ballerina non si aspettava che lei in puntata dicesse di non essere attratta da lui: "Mi manca e non cancello quello che è successo fra di noi, ma sento come un rifiuto verso di lei".

Martinez ha inoltre confidato che avrebbe apprezzato di più se Gatta gli avesse parlato prima della puntata: "Con me è stata una giocatrice al 100 per 100. Lei non mi ha promesso amore, ma quella che vedevo sotto le lenzuola era una ragazza vera".

Javier non è in collera perché l'ex velina ha preferito Lorenzo a lui ma perché fino a poco prima della diretta gli ha fatto credere di voler intraprendere una relazione: "Se a te non piacciono gli uomini e ti piacciono i ragazzini di quindici anni, che pensano a giocare tutta la vita, sono fatti tuoi". E ancora: "Se vuoi dimostrare di essere la donna forte che sei, devi dimostrarlo a fatti".

Il commento degli altri concorrenti

In seguito alle dichiarazioni di Javier, Ilaria Galassi si è detta dispiaciuta per la delusione subita dal pallavolista.

Pamela Petrarolo non nutre rancore nei confronti dell'ex velina, ma crede che avrebbe dovuto essere più sincera sia con Javier che con i suoi compagni d'avventura. Jessica Morlacchi invece si è scusata con lo sportivo, perché in varie occasioni gli ha consigliato di dichiarare i suoi sentimenti a Gatta.

A quel punto Martinez ha confidato di essere ancora più rammaricato perché da tempo non provava determinate emozioni verso una donna.

Shaila: 'Il cuore dice Lorenzo'

Intanto Shaila Gatta si trova al Gran Hermano con Lorenzo Spolverato: i due concorrenti sono risultati i preferiti del pubblico nella puntata di lunedì 21 ottobre, la redazione ha dunque deciso di premiarli inviandoli a Madrid per una settimana. Parlando con i suoi nuovi compagni d'avventura la ballerina si è esposta sul 27enne: "Il mio cuore dice Lorenzo. Quando mi guarda non capisco nulla. Se sono innamorata? Penso proprio di sì. Ora non ho più paura".