Nei giorni scorsi, la cantante salentina Emma Marrone, in un'intervista rilasciata sulle pagine de Il Corriere della Sera in occasione dell'inizio del tour 2021, ha parlato dell'Eurovision lanciando delle precise accuse. La vincitrice di Amici, che partecipò al prestigioso evento musicale nel 2013 con il brano da lei scritto: "La mia città", ha dichiarato che lei venne massacrata per un paio di shorts color oro e per le sue movenze, mentre Damiano David con i tacchi a spillo non ha ricevuto alcuna critica. L'interprete di "Cercavo amore, "Calore" e molti altri successi musicali, ha apertamente parlato di sessismo.

Il leader dei Maneskin, Damiano David, le ha risposto dandole ragione e dichiarando che i giudizi nei confronti delle donne sono molto più feroci e, soprattutto, facili.

Damiano David si dichiara d'accordo con Emma Marrone: 'Da maschio sono privilegiato'

A distanza di alcuni giorni, il leader della Band Maneskin, Damiano David, ha ripreso le accuse di sessismo lanciate dalla cantante Emma Marrone. Il vincitore dell'Eurovision ha dichiarato in un'intervista a Vanity Fair "Il giudizio facile contro il femminile è più feroce, costante, svilente". Ha poi aggiunto: "Da maschio, sono privilegiato" perché le molestie che subisce non sono paragonabili a quelle che vive una donna. Le donne sono vittima in maniera sistemica di giudizi che si insinuano sulla professionalità, sull'estetica e sulle competenze.

Senza mezzi termini, ha dichiarato che se lui fa tanto sesso è figo, se lo fa Victoria è considerata una poco di buono. Ha poi anche aggiunto che se lui si mostra forte è un leader, se lo fa Victoria è una dispotica che ha successo solo perché è una bella ragazza.

Le accuse di Emma Marrone all'Eurovision Song Contest

Nel 2013, Emma Marrone è salita sul palco dell'Eurovision Song Contest con il brano da lei scritto e interpretato: "La mia città".

La cantante salentina, ha ricordato, come la sua performance fosse stata poco apprezzata. La trentasettenne, che ha da poco festeggiato i dieci anni di carriera dalla vittoria ad Amici, ha dichiarato che lei venne letteralmente massacrata perché indossava un paio di shorts dorati e per come si muoveva sul palco. Emma ha detto che si tratta palesemente di sessismo, perché Damiano si è presentato a petto nudo, con i tacchi a spillo e nessuno ha avuto nulla da dire sul suo look.

La vincitrice di Sanremo con il brano "Non è l'inferno", ci ha tenuto anche a dire che molto spesso non viene capita. Poi, ritornando ancora una volta all' Eurovision, ha svelato che non ricevette voti da quei Paesi a cui non volle rilasciare alcuna intervista perché ritenuti omofobi e sessisti.