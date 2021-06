Francesco Chiofalo è finito al centro di una polemica. Scendendo nel dettaglio, l'ex volto di Temptation Island conosciuto anche con il soprannome di "Lenticchio" ha fatto un commento poco carino sull'approccio di alcune ragazze alla stagione estiva. Secondo il 32enne, alcune utilizzerebbero come scusa l'estate per indossare capi molto scollati.

L'episodio incriminato

Su Instagram, Francesco Chiofalo ha commentato il modo di porsi di alcune ragazze alla stagione estiva: "Con la scusa dell'estate vanno in giro seminude". A detta del 32enne, alcune ragazze indosserebbero leggings trasparenti per mettere in mostra il lato b.

Altre utilizzerebbero molto trucco e andrebbero in giro sempre con i capelli sistemati. Altre ancora invece, utilizzerebbero delle maglie trasparenti che coprirebbero solo il seno.

Successivamente, il personal trainer romano ha espresso la sua opinione in merito: "Se magari un ragazzo le guarda, anche loro fanno di tutto per farsi guardare, ti rispondono pure male". Stando al pensiero del 32enne, sarebbe un controsenso l'atteggiamento di alcune ragazze. Sebbene il diretto interessato abbia precisato che non è mai capitata a lui una cosa del genere, si è sentito in dovere di dire la sua su questa tematica.

La reazione del web

Le parole dell'ex volto di Temptation Island non sono passate inosservate.

Su Twitter, alcuni utenti hanno replicato in modo piccato a Francesco Chiofalo. Una ragazza ha sostenuto che d'estate non si può andare in giro con il pantalone lungo e la maglia di lana. Un'altra ragazza ha lasciato intendere di non prendere lezioni da "Lenticchio", dal punto che avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica per modificare le labbra.

Un utente ha precisato che ci troviamo nel 21esimo secolo.

Una ragazza ha spiegato che, a causa di persone che la pensano come Francesco Chiofalo, eviterebbe di indossare abiti succinti per la paura che le succeda qualcosa per strada. Tra i vari commenti contro "Lenticchio" un utente si è domandato se realmente dovesse preoccuparsi per il giudizio del 32enne.

Lenticchio potrebbe approdare a U&D

Il personal trainer romano potrebbe essere uno dei prossimi protagonisti di Uomini e Donne: il 32enne potrebbe ricoprire il ruolo di tronista. Nei giorni scorsi, il giovane sul proprio account social aveva confidato di avere ricevuto una bellissima notizia. Tuttavia Francesco aveva precisato di non potere dire nulla fino a settembre. In un secondo post, Chiofalo aveva spiegato di non riuscire a smettere di essere felice.

Infine, aveva precisato che la vita regala sempre delle opportunità alle persone buone mentre ai "cattivi" li lascia sempre a bocca aperta.