Francesco Chiofalo (conosciuto anche come Lenticchio) è stato protagonista di un botta e risposta con il papà della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Scendendo nel dettaglio, l'uomo ha lasciato un commento sotto la pagina Instagram di Giuseppe Porro, in cui ha dichiarato che sua figlia non sente l'ex fidanzato da quattro mesi. In risposta, Francesco ha invitato l'ex suocero a tacere se non conosce la verità.

L'accaduto

Tra Stefano Fiordelisi e Francesco Chiofalo non è mai corso buon sangue. Nonostante, il personal trainer e l'influencer abbiano interrotto la relazione da qualche mese, Lenticchio è stato protagonista di un battibecco social con l'ex suocero.

Tutto è partito da un post pubblicato, su Instagram, da Giuseppe Porro in cui si parlava del presunto litigio avvenuto dietro le quinte tra Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gegoraci - quest'ultima ha prontamente smentito la discussione. Chiofalo ha commentato spiegando di essere a conoscenza dell'accaduto, grazie alla sua ex compagna.

A quel punto è intervenuto Stefano Fiordelisi. L'uomo senza giri di parole, ha sostenuto che Lenticchio non sente Antonella da circa quattro mesi. Dunque, la versione di Francesco sarebbe infondata.

La replica di Lenticchio

Dopo avere letto il commento dell'ex suocero, il personal trainer non è rimasto in silenzio. In un nuovo commento, Francesco è passato all'attacco: "Ma quel povero e anziano papà di Anto che non sa niente e parla?" L'ex protagonista di Temptation Island per rafforzare la sua tesi, ha spiegato che potrebbe pubblicare gli screenshot per testimoniare la sua versione.

Inoltre, Chiofalo ha invitato il signor Stefano a farsi due domande se la figlia gli racconta bugie. Il 32enne si è detto sollevato per non avere più nulla a che fare con la famiglia Fiordelisi. Inoltre, ha chiosato: "Se parlo io il padre deve uscire di casa con un sacco della mondezza sulla faccia per la vergogna".

Infine, Francesco Chiofalo ha riferito di essere un signore.

Dunque, ha preferito non rendere noto cosa il papà di Antonella consiglierebbe alla figlia per farle raggiungere la popolarità.

Chiofalo potrebbe essere uno dei nuovi tronisti

In attesa di una nuova stagione di Uomini e Donne, sembra che Francesco Chiofalo sia riuscito a passare i casting per vestire il ruolo di tronista. Sul web, il 32enne ha confidato ai suoi followers di avere ricevuto una bellissima notizia, ma di non poterne parlare fino a settembre.

In un secondo post, su Instagram, lo stesso Chiofalo ha ammesso di essere molto felice tanto da non riuscire a smettere di ridire.

Il giovane ha spiegato che la vita ripaga sempre i "buoni" mentre lascia a bocca aperta i "cattivi".