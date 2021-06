Giulia De Lellis ha debuttato come conduttrice al timone di Love Island. L'ex volto di Uomini e donne, ormai diventata una delle influencer italiane più quotate e seguite, è stata scelta come padrona di casa del nuovo reality show del gruppo Discovery. Le critiche, però, non sono mancate soprattutto dopo i primi risultati d'ascolto registrati dal programma decisamente sotto le aspettative. E così, Giulia si è ritrovata nel mirino accusata di "flop di ascolti": parole che hanno scatenato l'ira di Gabriele Parpiglia che, sui social, ha difeso l'influencer.

Love Island, debutto sottotono per Giulia De Lellis accusata di 'flop'

Nel dettaglio, il debutto dal punto di vista auditel di Love Island non è stato molto positivo: la media delle puntate trasmesse su Real Time è stata di circa 200 mila spettatori, pari ad uno share che si è fermato all'1%.

Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che in casa Discovery non sarebbero stati contenti del debutto, convinti che questo reality avrebbe conquistato molti più spettatori. A quanto pare, quindi, nel gruppo di lavoro stesso ci sarebbe un po' di delusione per l'andamento di questa prima stagione affidata a Giulia De Lellis.

E così, su diversi siti web, la giovane influencer è stata tacciata di "flop" e come se non bastasse qualcuno ha anche scritto che il suo "futuro da conduttrice" sarebbe a rischio.

Gabriele Parpiglia difende Giulia De Lellis dalle critiche

Parole che non sono piaciute per nulla al giornalista Gabriele Parpiglia, che sui social ha voluto spezzare una lancia a favore dell'ex volto di Uomini e donne.

"Cose che mi fanno schifo", ha scritto il giornalista in un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter, dove ha riportato una story che ha pubblicato su Instagram, in cui difendeva Giulia dagli attacchi subiti in queste ore.

"Questi titoli mi fanno vomitare. Per ottenere qualche like in più non guardate in faccia niente e nessuno", ha sbottato duramente Parpiglia.

"Siete quelli che sono peggiorati dopo il dramma che abbiamo vissuto. Siete quelli che godono se gli altri cadono", ha proseguito ancora nel suo duro sfogo social in difesa di Giulia De Lellis.

Tommaso Zorzi come Giulia De Lellis

Insomma una presa di posizione forte e chiara quella di Parpiglia, che quest'anno ha avuto modo di vivere sulla sua stessa pelle delle situazioni "sgradevoli" legate a Tommaso Zorzi, essendo l'autore dei suoi programmi televisivi.

Anche Tommaso, proprio come Giulia, si è trovato più volte al centro di critiche e polemiche legate in primis agli ascolti del suo programma Il Punto Z, che su Italia 1 ha ottenuto degli ascolti non proprio positivi e per questo motivo è stato tacciato di essersi già "bruciato" dopo la sua esperienza al GF Vip 5.