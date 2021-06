La macchina operativa de Il Paradiso delle Signore 6 è tornata di nuovo in azione. In questi giorni sono cominciate le riprese ufficiali delle puntate della sesta stagione della seguitissima soap opera di Rai 1, che tornerà in onda a partire da settembre in poi. I colpi di scena non mancheranno e per questo nuovo capitolo sono previsti dei ritorni in scena ma anche delle new entry che non passeranno inosservate. Tra i probabili rientri si fa sempre più insistente il rumors legato al nome dell'attore Filippo Scarafia, che nelle prime due stagioni in onda in prime time, vestiva i panni di Roberto Landi.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su quello che succederà nelle nuove attesissime puntate de Il Paradiso delle signore 6 arrivano dall'attore Roberto Farnesi che, in una recente intervista, ha ammesso che in questo nuovo capitolo della soap ci saranno "nuovi arrivi e graditi ritorni" in scena.

Pur non sbilanciandosi più di tanto con gli spoiler della seguitissima soap opera pomeridiana, in queste ore si fanno sempre più insistenti le voci legate ad un possibile rientro in scena dell'attore Filippo Scarafia, che è stato tra i protagonisti delle prime due stagioni di successo de Il Paradiso, quando andava in onda in prime time e tra i protagonisti vi erano anche Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno.

Il possibile rientro di Roberto Landi nella sesta stagione

Scarafia, nel cast della serie di Rai 1, vestiva i panni di Roberto Landi, il pubblicitario che oltre ad essere un grande amico di Vittorio, custodiva anche un segreto che riguardava proprio il giovane Conti.

Roberto, infatti, ne era segretamente innamorato ma non ha mai avuto il coraggio di dire tutta la verità a Vittorio, per evitare di compromettere la loro amicizia.

Non si esclude, quindi, che in vista di un possibile rientro del personaggio di Roberto in questa sesta stagione, possano esserci anche dei risvolti da questo punto di vista e quindi che Landi possa decidere di essere sincero al 100% con Conti.

Umberto farà chiarezza sul giallo di Achille: trama Il Paradiso delle signore 6

In attesa di scoprire come si evolverà tale vicenda, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Umberto Guarnieri, che continuerà ad essere uno dei protagonisti indiscussi della soap opera.

In particolar modo, questa volta, Umberto si ritroverà a dover far chiarezza sul giallo della sparizione di Umberto Ravasi, un vero e proprio mistero che fino a questo momento non è mai stato chiarito.

Come ha svelato lo stesso attore Roberto Farnesi, in questa sesta stagione, verrà fatta finalmente chiarezza su quanto è accaduto ad Achille durante il viaggio di nozze in America con la contessa Adelaide.