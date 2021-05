Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva di Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che, in questi giorni gli attori protagonisti della fortunatissima soap opera del primo pomeriggio, sono ritornati di nuovo sul set per dare il via alle riprese del sesto capitolo che si preannuncia già attesissimo dai numerosi fan. Chi ci sarà in questa sesta stagione? Grande attesa soprattutto per quelle che saranno le sorti di Marta Guarnieri, dopo che la donna deciderà di trasferirsi in America per motivi di lavoro.

Intanto, però, sul set è stata avvistata un'altra attrice molto amata dal pubblico: trattasi di Federica De Benedittis, alias Roberta Pellegrino.

Marta potrebbe non esserci nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, a fornire le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 6 è stata l'attrice Gloria Radulescu che, in una recente intervista, ha parlato di quello che sarà il futuro del suo personaggio all'interno del cast della soap opera pomeridiana di Rai 1.

L'attrice non ha nascosto che, al momento, non sa ancora se i fan de Il Paradiso delle signore avranno modo di rivederla in scena a partire dal prossimo mese di settembre.

Marta, quindi, potrebbe non ritornare nel cast della sesta stagione dopo la sua decisione di lasciare Milano e suo marito Vittorio Conti, per trasferirsi in America e intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

In attesa di scoprire quali saranno i risvolti e se ci sarà un possibile ritorno di Marta nel corso della sesta stagione, vi segnaliamo che alle riprese di questi giorni de Il Paradiso delle signore 6, ha preso parte un altro volto che aveva detto addio durante la quinta stagione.

Roberta ritorna sul set de Il Paradiso delle signore 6

Trattasi di Federica De Benedittis, alias Roberta, la quale qualche mese fa aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal set dopo l'impegno costante e quotidiano degli ultimi anni.

In questi giorni, però, l'attrice di Roberta è ritornata di nuovo sul set della soap opera di Rai 1, come testimoniano i video che lei stessa ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram.

A questo punto, quindi, sembrerebbe che un ritorno di Roberta sia a dir poco ufficiale: ci sarà anche un ritorno di fiamma con Marcello?

Vittorio e Salvatore presenti nel cast de Il Paradiso 6

Sempre per il cast della sesta stagione, è confermatissima la presenza di Vittorio Conti, alias Alessandro Tersigni anche lui già impegnato sul set con le prime riprese.

Ritornerà anche il giovane Salvatore, interpretato dall'attore Emanuel Caserio: anche lui sui social ha postato delle foto mentre è alle prese con i nuovi copioni de Il Paradiso 6.