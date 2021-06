Ultimo appuntamento con la replica della terza stagione de Il Paradiso delle Signore. Tanti saranno i colpi di scena che si susseguiranno nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio su Rai 1. Vittorio Conti e Umberto Guarnieri si precipiteranno nella villa di Rapallo, ma non troveranno Marta. Quando troveranno segni di un incidente d’auto, i due uomini temeranno il peggio per la ragazza. Nora farà una grossa rivelazione alla stampa: suo marito ha una tresca con la cantante Amato. Questa situazione farà soffrire moltissimo Agnese, soprattutto quando scoprirà che la figlia ha deciso comunque di mandare avanti la relazione con Sandro.

Roberta scoprirà che Federico partirà per il servizio militare e non al prenderà affatto bene. Luciano porterà avanti il piano per far arrestare Oscar, ma qualcosa andrà storto. Non resta che addentrarsi nelle dettagliate trame che seguono.

Replica terza stagione Il Paradiso delle Signore: Nicoletta dà alla luce la figlia di Riccardo

Silvia verrà a sapere di ciò che sta accadendo al Paradiso delle Signore e si precipiterà sul posto per assistere la figlia Nicoletta, che finalmente darà alla luce la piccola Margherita. Tutti i presenti, compreso Riccardo Guarnieri, saranno molto emozionati davanti a questa nascita. Dopo aver scoperto che Luca Spinelli tiene Marta in ostaggio nella villa di Rapallo, Umberto e Vittorio combatteranno contro il tempo per salvarla.

La famiglia Amato sarà impegnata con gli ultimi preparativi per il matrimonio di Elena e Antonio che, prima di entrare in chiesa faranno i salti di gioia nel vedere che anche i genitori della sposa prenderanno parte all’evento. Roberta, invece, farà una triste scoperta, ovvero che il suo compagno Federico ha ricevuto una lettera per il militare.

Lungo il percorso che porta verso Rapallo, Vittorio e Umberto troveranno le tracce di un incidente automobilistico e non troveranno né Marta e né Luca. I due temeranno il peggio per la giovane Guarnieri e si metteranno a cercarla in mezzo alla natura selvaggia. Luciano, intanto, porterà avanti il piano vendicativo ai danni di Oscar, il marito di Clelia.

Vittorio e Umberto salvano Marta

Il direttore del Paradiso delle Signore e il commendatore Guarnieri, dopo lunghe ricerche, scopriranno che Marta è caduta in una scarpata e si metteranno all’opera per salvarla. Tuttavia, la sorella di Riccardo vorrà sapere a tutti i costi se le insinuazioni del giovane Spinelli sul contro di Umberto siano vere. Il ragioniere Cattaneo, intanto, informerà la capocommessa Calligaris che il piano per far arrestare Oscar scatterà il giorno dopo. L’esibizione della sorella di Salvatore e Antonio in radio si concluderà con un intervento della moglie di Sandro Recalcati.

Il Paradiso delle Signore 3, replica puntate finali: Luciano rischia la vita

A causa delle esclusive dichiarazioni uscite dalla bocca di Nora, la figlia di Agnese finirà sotto i riflettori della stampa.

Oscar avrà le ore contate, ma quando il ragioniere Cattaneo noterà che il suo piano non sta andando come sperato, sarà costretto a intervenire in prima persona ma il marito di Clelia tirerà fuori una pistola e sparerà contro Luciano. Luca si presenterà a sorpresa nello studio di Umberto, puntandogli una pistola contro.

Grazie a Luciano, Oscar finirà dietro le sbarre: per Clelia sarà la fine di un incubo. Per il cognato di Adelaide, invece, sarà il momento di affrontare gli scheletri nell’armadio e confessare ai suoi cari tutta la verità della famiglia Spinelli. Nonostante i gossip su lei e il discografico Recalcati, Tina deciderà lo stesso di mandare avanti la sua relazione con il marito di Nora.

Questa notizia non farà altro che portare un grande dolore ad Agnese. Nicoletta prenderà una sofferta decisione per il futuro della piccola Margherita. Marta e Vittorio, dopo le ultime disavventure, si scambieranno un bacio lungo e passionale, inconsapevoli di ciò che il destino ha in serbo per loro.