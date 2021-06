Si è conclusa da qualche giorno la quinta stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le vicende legate al più importante magazzino milanese riprenderanno a settembre, con nuove ed entusiasmanti puntate. A proposito del gran finale, Francesca Del Fa, in un'intervista a tv serial, ha voluto commentare le ultime scene della soap. L'attrice che interpreta il personaggio di Irene Cipriani, la Venere bionda del grande magazzino, ha descritto l'ultimo episodio come "molto intenso". Secondo Francesca, nessuno si sarebbe mai aspettato la separazione dei coniugi Conti, la quale ha lasciato di stucco molti fan: "È stato un duro colpo per Vittorio", ha rivelato l'attrice.

A proposito del suo personaggio invece, Del Fa spera che nella sesta stagione, Irene possa trovare l'amore.

Francesca Del Fa sul finale della soap

In seguito al boom di ascolti dell'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, Francesca Del Fa ha voluto raccontare, nel corso di un'intervista, il colpo di scena finale della soap. Secondo Del Fa, l'ultimo episodio l'ha lasciata senza parole: "La partenza di Marta è stata un duro colpo", ha dichiarato l'attrice che veste i panni di Irene Cipriani. La separazione dei coniugi Conti è stata inaspettata ma allo stesso tempo inevitabile, in quanto era evidente che tra Vittorio e Marta non c'era più quel feeling di un tempo. “È stato sorprendente il fatto che Marta abbia lasciato Il Paradiso” ha rivelato l’attrice che ha voluto sottolineare che per il direttore dell'atelier non è stato facile rimanere, per la prima volta, senza una figura così importante come Marta.

L'attrice che interpreta la signorina Cipriani avrebbe preferito un finale diverso per Irene

Durante l'intervista, Francesca Del Fa ha confessato una sua piccola delusione in merito all'evolversi del suo personaggio: "Per Irene avrei preferito un finale diverso", ha confessato Francesca. L'attrice non è voluta entrare nei particolari, ma si è riferita al triangolo amoroso tra Irene, Rocco e Maria.

Secondo la giovane , la signorina Cipriani, si sarebbe meritata un lieto fine. Nonostante il suo carattere scontroso, in questa stagione ha tirato fuori i lati più fragili, che le hanno permesso di legarsi alle sue colleghe, nonché coinquiline. Come visto nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, Rocco ha scelto di trascorrere il resto dei suoi giorni con Maria, lasciando così Irene.

Proprio per questo motivo, Francesca Del Fa spera che nella sesta stagione, "per Irene possa arrivare l'amore", dato che si definisce un'esperta nell'arte della seduzione, capace di innamorarsi ed essere ricambiata senza troppi piani o strategie.