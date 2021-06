Proseguono le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di settembre in tv. Le anticipazioni tratte da una fonte diretta rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali incentrati sulla coppia composta da Giuseppe e sua moglie Agnese. Per i due coniugi arriverà il momento della resa dei conti finale e, si scoprirà, che l'uomo non è sincero al 100% con la donna che ha al suo fianco e che giura di amare con tutto se stesso.

Le bugie di Giuseppe Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore raccontano che per Giuseppe arriverà il momento di fare chiarezza dato che dal momento in cui è rientrato in Italia, dopo il lungo soggiorno in Germania dove aveva fatto perdere le sue tracce, non ha dato ulteriori spiegazioni su quanto sia successo.

Il colpo di scena c'è stato nel finale della quinta stagione, quando l'uomo ha ricevuto una lettera da parte di una donna tedesca.

Una missiva che ha scombussolato moltissimo Giuseppe, il quale però ha preferito tenere tutto nascosto a sua moglie, ignara di quello che stava accadendo.

Giuseppe inganna sua moglie

Ed effettivamente, nel corso delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, si scoprirà che Giuseppe non è sincero con sua moglie Agnese.

L'uomo, infatti, la ingannerà tenendole nascosto questo segreto legato alla lettera di questa donna, che potrebbe essere stata la sua amante durante il lungo soggiorno in Germania.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il capofamiglia di casa Amato deciderà di mantenere il segreto ancora per un po' e, inizialmente, continuerà a non essere sincero con la donna che ha al suo fianco, la quale ha dovuto chiudere la sua relazione con Armando per dedicarsi di nuovo a suo marito.

La svolta di Vittorio dopo l'addio di Marta: anticipazioni Il Paradiso 6

In attesa di scoprire come si evolverà il rapporto coniugale in casa Amato, le anticipazioni delle nuove puntate di questa sesta stagione, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate a Vittorio Conti.

Dopo essere stato lasciato da sua moglie Marta, il proprietario del grande magazzino deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita e lo farà gettandosi a capofitto soprattutto nel lavoro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Conti proverà, in questo modo, a gettarsi alle spalle la delusione sentimentale che gli è stata inflitta da sua moglie Marta ma, come ha svelato l'attore Alessandro Tersigni, ci sarà spazio anche per dei graditi ritorni che non passeranno inosservati nella sua vita.