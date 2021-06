Il Paradiso delle Signore 5 è terminato venerdì 28 maggio e c'è grande attesa per la sesta stagione. Pietro Genuardi, che nella fiction di Rai 1 interpreta il ruolo di Armando, in una recente intervista, ha parlato del futuro del suo personaggio con Agnese Amato. Inoltre, l'attore lombardo ha anche spiegato le problematiche vissute dalla moglie di Giuseppe e il capo magazzino, per via della loro relazione extraconiugale. Pietro ha rivelato per quali motivi gli piace Ferraris e quali sono, secondo lui, i punti di forza di Armando.

Il Paradiso delle signore 6: il futuro di Armando e Agnese

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 5, Armando Ferraris e Agnese Amato si sono allontanati a causa del fatto che la sarta è ancora sposata e, negli anni '60, il divorzio in Italia non era ancora legale. Pietro Genuardi ha spiegato il rapporto fra i due amanti, affermando: ''Tra Armando e Agnese, devo dire, ci sono stati degli sviluppi davvero interessanti. Non sappiamo se le strade dei due, in futuro, torneranno ad incrociarsi''. L'attore ha ricordato il momento storico in cui è nata la storia d'amore fra i due dipendenti del Paradiso, confidando: ''Quando si parla di loro, bisogna sicuramente anche tener conto del contesto storico in cui è ambientata la serie''.

Il Paradiso 6: Giuseppe non avrebbe problemi legali ad uccidere Agnese secondo l'interprete di Armando

Pietro Genuardi ha fatto anche una riflessione riguardo al delitto d'onore, in vigore nel periodo in cui è ambientata la serie ed ha affermato: ''Se una donna veniva trovata in compagnia di un altro uomo, il marito poteva ucciderla senza alcun tipo di problema legale.

Il divorzio non c'era''. Menzionando l'eventualità di un omicidio, l'interprete di Armando ha ricordato altri due personaggi coinvolti nella fiction di Rai 1, in una relazione extraconiugale: ''Luciano e Clelia sono dovuti fuggire per stare insieme''.

Il Paradiso delle signore: i punti di forza di Armando

Secondo Genuardi, il personaggio di Armando è un uomo molto leale, capace di spendere tutte le sue energie quando si tratta di aiutare gli altri.

Pietro, inoltre, in merito al capo magazzino, ha affermato: ''Trovo, inoltre, che sia affascinante per via del suo passato da partigiano, che gli ha permesso di acquisire i valori del welfare, dello stato sociale. Non a caso è un sindacalista. È un personaggio davvero bello da interpretare. Tra le cose che mi piacciono di Ferraris c'è il rapporto, quasi paterno, che ha con Rocco''. Non resta che attendere la messa in onda delle puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa succederà fra Armando e Agnese.