Fino a settembre, Il Paradiso delle Signore farà compagnia ai fedeli telespettatori, rimandando in onda le vecchie puntate. Che cosa accadrà nella settimana che va da lunedì 5 a venerdì 9 luglio? Mentre Luciano scoprirà di essere stato ingannato da Clelia e Silvia, Umberto sarà sempre più preoccupato per Adelaide, che si trova in luna di miele con il signor Ravasi negli Stati Uniti. Agnese e Clelia si sentiranno molto in colpa, la prima per aver nascosto la lettera di Salvatore per Gabriella, la seconda per non aver detto al suo amato la verità sul prestito dei soldi per l’operazione di Federico.

Infine, Marta non si darà pace per essere sterile. Davanti al Paradiso, la giovane Guarnieri troverà una sorpresa che accederà il suo desiderio di maternità.

Replica Il Paradiso delle signore fino al 9 luglio: Clelia si sente in colpa

Agnese soffrirà le pene dell’inferno per aver nascosto la lettera che Salvatore aveva scritto all’allora fidanzata Gabriella, nel tentativo di ricucire la loro relazione. Riccardo sarà sempre più convinto di voler aiutare Angela a ritrovare suo figlio e dirà tutto a Ludovica. Mentre Vittorio riuscirà a far riappacificare la signora Amato e la stilista Rossi, Delfina Bergamini darà al figlio Cosimo il suo prezioso anello di fidanzamento, raccomandando di regalarlo alla signorina Rossi e di prenderla come sua sposa.

Clelia, anche se lo ha fatto a fin di bene, si sentirà molto in colpa per aver ingannato Luciano riguardo ai soldi per l’operazione delicata di Federico. Umberto apparirà sempre più in pena per la cognata Adelaide e condividerà le sue paure e le sue preoccupazioni con Marta e Vittorio. Federico, dopo aver scoperto che la sua ragazza lo ha tradito con Marcello, romperà definitivamente con lei e il giovane Barbieri approfitterà della situazione per riconquistare il cuore della giovane Pellegrino.

Federico torna a camminare

Il figlio di Silvia lascerà la clinica in Svizzera e tornerà a Milano, camminando sulle sue gambe tra la commozione e la felicità di tutte le persone che gli vogliono bene. Il ragazzo, dopo aver riflettuto a lungo sul suo rapporto con Roberta, deciderà di perdonare il suo tradimento e correrà subito da lei, ma la troverà in compagnia del fratello di Angela e i due giovani finiranno per litigare.

Il commendatore Guarnieri, nel frattempo, riceverà un telegramma da Adelaide, ancora in viaggio di nozze con Achille Ravasi in America, e, nonostante le parole rasserenanti della donna, Umberto sarà convinto che non siano dettate da lei.

Spoiler quarta stagione de Il Paradiso delle signore: Luciano fa un’amara scoperta

Roberta, nelle puntate della daily soap Il Paradiso delle signore in replica fino al 9 luglio, apparirà molto dispiaciuta per come sono andate le cose tra lei e Federico, ma non sarà disposta a chiedergli scusa. Riccardo incontrerà il padre adottivo del figlio di Angela e gli chiederà di assumerla come domestica quando si trasferirà con la famiglia in Australia, per dare la possibilità alla giovane Barbieri di stare vicino al bambino.

L’uomo, però, non accetterà di buon grado la proposta del fratello di Marta. Nel frattempo, il ragioniere Cattaneo scoprirà cosa hanno fatto Clelia e Silvia a sua insaputa.

E così Luciano metterà alle strette la capocommessa Calligaris e quest’ultima confesserà tutta la verità sul prestito per il delicato intervento chirurgico di Federico. Il marito di Silvia si sentirà tradito anche dall’unica donna che lui abbia mai amato. Marcello aprirà il suo cuore a Roberta, mentre Federico vorrà ricongiungersi con lei. Salvatore assisterà, con il volto sconvolto, alla dichiarazione d’amore di Cosimo a Gabriella. Marta continuerà a soffrire all’idea che non potrà avere più figli, ma troverà una sorpresa davanti al Paradiso delle signore: una neonata abbandonata.