Lavori in corso per i palinsesti della prossima stagione tv 2021-22 delle reti Mediaset. Occhi puntati su Maria De Filippi e Barbara d'Urso, che saranno ancora una volta tra le protagoniste della programmazione di Canale 5, seppur in maniera diversa. In particolar modo, la conduttrice partenopea andrà incontro a un netto ridimensionamento che la porterà a ridurre il suo impegno sulla rete ammiraglia del Biscione. Per Ilary Blasi, invece, dopo la conduzione de L'Isola dei famosi, arriverà una nuova trasmissione in prime time.

Ilary Blasi al timone di Star in the star nell'autunno di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset 2021-22 rivelano che su Canale 5 arriverà un nuovo talent show dal titolo Star in the star, che si preannuncia come una sorta di risposta del Biscione a "Tale e Quale Show", il programma delle imitazioni condotto su Rai 1 da Carlo Conti.

Questo nuovo talent show sarà trasmesso nella stagione autunnale e al timone ci sarà Ilary Blasi, la quale poi nel 2022 dovrebbe tornare anche a condurre L'Isola dei famosi sempre su Canale 5.

Barbara d'Urso resta senza serali

Situazione differente, invece, per Barbara d'Urso, che dal prossimo settembre ritornerà al timone di Pomeriggio 5, ma si vocifera che la trasmissione possa essere rivoluzionata dal punto di vista dei contenuti e dell'orario, con tanto di partenza fissata alle ore 18.

Barbara d'Urso, inoltre, resterà senza show serali da condurre, dopo la chiusura di Live dalla prima serata di Canale 5 e dopo la sospensione di Domenica Live dal pomeriggio festivo Mediaset.

Maria De Filippi regina della stagione tv 2021-22 Mediaset

Per Maria De Filippi, invece, sarà una nuova stagione di grandi impegni dal punto di vista professionale. La conduttrice, infatti, sarà al timone in daytime di Uomini e donne (di cui sono già iniziati i casting) che tornerà in onda da settembre.

In autunno, poi, tornerà con Tu si que vales, lo show del sabato sera dove veste i panni di giurata al fianco di Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la sua amica del cuore Sabrina Ferilli.

Nel 2022, invece, è riconfermata la nuova edizione del people show C'è posta per te e poi sarà la volta del serale di Amici, giunto alla sua ventunesima edizione.

Ritornano Michelle Hunziker ed Enrico Papi

In prime time, inoltre, ci sarà spazio anche per il ritorno di Michelle Hunziker: la showgirl svizzera sarà al timone di una nuova edizione di All together now, il talent show di Canale 5 che lo scorso anno ha registrato una buona media dal punto di vista auditel.

Sempre in prima serata ci sarà spazio anche per il ritorno di Enrico Papi, che sarà al timone della nuova edizione di Scherzi a parte.