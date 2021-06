Lunedì 7 giugno, su Canale 5, è andata in onda la finale dell'Isola dei Famosi: i cinque finalisti sono stati Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Awed (vincitore), Valentina Persia e Beatrice Marchetti. Quest'ultima come i suoi compagni d'avventura, ha ricevuto una sorpresa dal fidanzato. Durante il collegamento, la modella ha pronunciato due volte la parola "ti amo", ma Mathieu Magni ha preferito non contraccambiare.

La sorpresa

Beatrice Marchetti è riuscita ad arrivare alla finale del Reality Show, nonostante abbia trascorso alcune settimane da sola su Playa Imboscadissima.

Prima della puntata finale dell'Isola dei Famosi, la modella aveva confidato ai suoi compagni d'avventura che il suo fidanzato non ama stare sotto i riflettori. Tuttavia, la concorrente ha parlato di una promessa fatta tra i due: se fosse arrivata in finale, il compagno sarebbe arrivato in studio per sostenerla.

A quanto pare, Mathieu Magni ha mantenuto la promessa. L'uomo ha fatto recapitare un biglietto a Beatrice in Honduras: "Una promessa è una promessa anche per il cuore più riservato". Successivamente, Marchetti ha avuto la possibilità di vedere il suo fidanzato in collegamento da Milano: Magni a differenza di Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione non è volato in Honduras, ma ha preso parte alla diretta dallo studio dove viene trasmesso il programma.

Magni alla fidanzata: 'Stai serena'

Beatrice Marchetti nel vedere Mathieu davanti ai riflettori, è scoppiata in lacrime. L'uomo con tono ironico ha chiesto alla naufraga se si ricordasse ancora di lui. A quel punto la naufraga ha prontamente risposto in modo affermativo: "Certo che mi ricordo. Ti amo tantissimo". Inoltre, la concorrente si è scusata con il compagno per averlo "trascinato" in un programma televisivo.

Magni anziché rispondere al "ti amo" della modella, ha replicato: "Stai serena, sono qua volentieri solo per te". A detta dell'imprenditore, la sua fidanzata avrebbe già vinto il reality show nel momento in cui ha scelto di restare da sola su Playa Imboscadissima.

Prima di concludere il collegamento, Beatrice ha nuovamente pronunciato la parola "ti amo".

Mathieu Magni, però, non ha contraccambiato per la seconda volta.

I presunti motivi dell'atteggiamento di Mathieu

Al momento non è chiaro perché Mathieu Magni abbia preferito non rispondere al "ti amo" di Beatrice Marchetti. Tra i presunti motivi potrebbe esserci la riservatezza: l'uomo non volendo apparire neanche di fronte ai riflettori, potrebbe avere preferito pronunciare la frase romantica in privato. La concorrente dell'Isola dei Famosi infatti, non è sembrata delusa dalla mancata risposta del suo fidanzato. Al contrario, la coppia si è mostrata molto affiatata davanti al piccolo schermo.