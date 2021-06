Barbara d'Urso perde la prima serata di Canale 5. In queste ore, in casa Mediaset si stanno delineando i palinsesti della prossima stagione televisiva 2021-2022 e per la conduttrice partenopea non ci sarà spazio per un ritorno in prime time, dove fino allo scorso aprile è stata protagonista con il suo talk show "Live - Non è la d'Urso". Al momento, infatti, gli impegni della conduttrice partenopea si limiteranno soltanto al daytime.

Mediaset cancella 'Live' con Barbara d'Urso dalla prima serata

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di Live trasmessa in prime time, la d'Urso aveva salutato il suo pubblico dando appuntamento alla prossima stagione televisiva.

In quell'occasione, quindi, la presentatrice del talk show che mescola attualità, politica e cronaca rosa aveva dato per scontato che il suo programma sarebbe ritornato in onda a partire da settembre 2021.

Ebbene, stando a quanto apprende Blasting News, in queste ultime ore in casa Mediaset si è deciso di procedere con la chiusura definitiva di Live dalla prima serata di Canale 5.

Il talk show condotto da Barbara D'Urso non tornerà in onda in autunno ma neppure nei mesi a seguire: il talk show, quindi, non sarà più uno degli appuntamenti della conduttrice partenopea.

Da settembre, Barbara d'Urso sarà solo al timone di Pomeriggio 5

A partire dal prossimo settembre, infatti, la d'Urso si ritroverà senza trasmissioni da condurre in prime time ma potrà tornare al timone di Pomeriggio 5, il talk show che conduce da svariati anni nel daytime della rete ammiraglia Mediaset e che le ha dato sempre delle buone soddisfazioni dal punto di vista auditel.

Per la prossima stagione televisiva, Mediaset ha scelto di mettere da parte i talk informativi dal prime time (che resteranno una prerogativa di Rete 4) e di puntare principalmente sull'intrattenimento e sul varietà.

Ecco perché, al posto di Live nella domenica sera di Canale 5, dovrebbe andare in onda la nuova edizione di Scherzi a parte, lo storico varietà che tornerà in onda con la conduzione di Enrico Papi.

Un possibile ritorno della d'Urso all'intrattenimento

Tuttavia, non si esclude che nel corso della lunga stagione televisiva Mediaset 2021-22, la stessa d'Urso possa decidere di tornare a puntare su un titolo di intrattenimento che maggiormente si addice alle sue corde.

Una delle ipotesi al vaglio, sarebbe quella di riportare in onda Lo show dei record, il programma che venne portato al successo proprio dalla d'Urso.

Le prime edizioni, infatti, condotte dalla presentatrice di Pomeriggio 5, sono state le più seguite in assoluto con picchi di oltre 7 milioni di spettatori e punte di share del 33%. Numeri che, in seguito, non sono stati mai più eguagliati dagli altri conduttori.