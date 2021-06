Prosegue l'appuntamento pomeridiano con la soap Love is in the air e le anticipazioni turche rivelano che, prossimamente, ci saranno un bel po' di colpi di scena. Tutto sarà incentrato soprattutto sulla coppia composta da Eda e Serkan, i quali si ritroveranno al centro dell'attenzione nel momento in cui l'astuta zia Ayfer scoprirà la verità sul contratto che hanno stipulato. A quel punto la donna cercherà di fare il possibile per separare la nipote dall'aitante architetto. Il piano delle donna andrà in porto, visto che Eda sarà pronta a partire e lasciare Istanbul.

A quel punto, però, Serkan prenderà il mano le redini della situazione.

Eda decide di lasciare Istanbul: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate turche di 'Love is in the air' rivelano che, nel momento in cui zia Ayfer scoprirà del finto fidanzamento "per contratto" della coppia Eda-Serkan, si metterà in contatto con la mamma della ragazza e le chiederà di fare il possibile affinché possa procurarle i soldi necessari per partire in Italia e terminare gli studi.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Eda scoprirà di aver ricevuto una borsa di studio in Italia, la quale per permetterà di studiare e di coronare il suo sogno.

A quel punto, la donna confesserà tutto a Serkan, il quale non prenderà affatto bene questa novità e proverà in tutti i modi a convincerla a non partire.

Serkan si ammala per colpa della partenza di Eda

Come se non bastasse, Serkan si ammalerà dopo essersi reso conto della sua impotenza di fronte alla decisione di Eda di lasciare Istanbul e di proseguire così i suoi studi.

L'architetto si lascerà prendere da un tale sconforto che non vorrà parlare con nessuno, nemmeno con Selin.

Le anticipazioni turche di 'Love is in the air', rivelano che il maggiordomo dell'architetto apparirà preoccupato da questa situazione e si metterà subito in contatto con Eda, sperando che la ragazza possa intervenire e prestare soccorso al giovane Bolat.

Serkan confessa il suo amore: anticipazioni turche Love is in the air

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le trame turche della fortunata soap opera del pomeriggio di Canale 5, rivelano che, a poche ore dalla partenza di Eda, Serkan si renderà conto che non può vivere senza di lei e quindi si metterà ad inseguire il taxi che la sta portando all'aeroporto.

A quel punto, Serkan chiederà per l'ennesima volta alla Yildiz di non partire e di non lasciarlo ma lei resterà ferma sulla sua posizione: gli chiederà di rivelarle un motivo per il quale dovrebbe restare ancora ad Istanbul.

Sarà in quel momento che Serkan farà cadere la maschera e confesserà apertamente di amarla alla follia. A quel punto i due protagonisti della soap si lasceranno andare alla passione e si daranno un intenso e appassionato bacio.