Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la Serie TV Love is in the air, che settimana dopo settimana, sta appassionando sempre più il pubblico italiano. Le anticipazioni turche legate alle prossime puntate, che andranno in onda in Italia, rivelano che dopo un momento di scontro tra Eda e Serkan ritornerà di nuovo il sereno. L'architetto riuscirà a chiedere perdono alla donna ma ben presto, il loro precario equilibrio verrà nuovamente stravolto.

Le nuove anticipazioni turche di Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che la situazione precipiterà nel momento in cui Serkan accuserà Eda del furto di un disegno, ma in realtà il vero artefice di quello che è accaduto è Kaan.

Sta di fatto che Eda, dopo le pesanti accuse da parte di Bolat, riuscirà a dimostrare di essere estranea ai fatti ma al tempo stesso, una volta appurata la sua innocenza, deciderà di chiudere ogni tipo di rapporto con Serkan e gli dirà apertamente che non vuole avere più nulla a che fare con lui.

Successivamente, però, Serkan proverà a convincere la donna a perdonarlo e così la "costringerà" a seguirlo in uno chalet di famiglia e le chiederà di aiutarlo nel suo piano, col quale vuole trovare delle prove contro Kaan in merito all'appalto di un hotel ottenuto attraverso dei mezzi illeciti.

Eda ritorna sui suoi passi con Serkan

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air raccontano che Eda deciderà di aiutare Serkan, ma soltanto per 24 ore.

Allo scadere della giornata di lavoro confermerà la sua decisione di andare via dalla Art Life, dato che Serkan non è stato neppure in grado di chiederle ufficialmente scusa dopo che l'ha accusata di essere una ladra.

A questo punto, quindi, tutto dipenderà da Serkan, che dovrà cercare di farsi perdonare dalla donna. L'architetto deciderà di farle arrivare un mazzo di fiori con tanto di bigliettino, col quale le chiederà gentilmente di perdonarlo e di mettere una pietra sopra a quello spiacevole episodio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

A quel punto Eda, senza confessare a Bolat di essersi innamorata di lui, deciderà di tornare alla Art Life e riprenderà il suo "lavoro", facendo presente all'uomo che intende rispettare il loro patto per i restanti 44 giorni.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche di Love is in the air raccontano che proprio nel momento in cui sembrerà essere tornato il sereno, ecco che arriveranno in ufficio Ferit e Selin.

La nuova richiesta di Serkan per Eda: trame turche Love is in the air

I due, malgrado la crisi che hanno affrontato, annunceranno di aver deciso di sposarsi: il loro matrimonio verrà celebrato nel giro di una settimana.

Una notizia che sarà un vero choc per Serkan, il quale perderà di nuovo il controllo della situazione e comincerà a trattare di nuovo in maniera fredda e distaccata Eda, al punto da chiederle di trovare il modo per far sì che le nozze tra i due non vengano celebrate.

Riuscirà la donna a evitare tutto questo nel giro di pochi giorni? La risposta nel corso delle prossime puntate della serie turca in onda su Canale 5.