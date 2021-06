Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera turca Love is in the air, in onda ogni pomeriggio alle 15:30 circa. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate, in onda prossimamente anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati soprattutto alla coppia composta da Eda e Serkan. L'architetto, infatti, dopo aver appreso la notizia delle nozze tra la sua ex Selin e Ferit, chiederà alla fioraia di riuscire ad annullare questo matrimonio. Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Selin tornerà da Bolat e lo metterà di fronte a un vero ultimatum.

Anticipazioni turche Love is in the air: Serkan mette Eda alle strette

Nel dettaglio, le trame turche della soap opera Love is in the air rivelano che dopo la notizia delle nozze di Selin, Serkat prenderà in mano le redini della situazione e chiederà ad Eda di impegnarsi al massimo per evitare che ci sia davvero il lieto evento.

A quel punto, Eda annuncerà, con grande stupore di tutti, che anche lei e l'architetto si uniranno in matrimonio e organizzerà un weekend presso lo chalet di campagna dei Bolat, che avrà come scopo quello di far passare del tempo insieme all'architetto e alla sua ex fidanzata.

Ma le anticipazioni turche della soap opera di Canale 5 rivelano che Selin si ritroverà ad ascoltare una conversazione segreta tra Serkan ed Engin, durante la quale quest'ultimo inviterà l'architetto ad essere sincero con Eda e a confessarle così i suoi sentimenti.

Selin fraintende le parole di Serkan

Serkan, infatti, col passare del tempo si è reso conto di provare un sentimento nei confronti della fioraia sua complice in questo piano che avrebbe dovuto permettergli di riavvicinarsi a Selin.

Peccato, però, che quest'ultima crederà che sia lei la diretta interessata di questa conversazione e così tornerà da Serkan, facendogli una proposta clamorosa.

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Selin si presenterà dall'avvocato e gli dirà di essere pronta ad annullare, in seduta stante, le sue nozze con Ferit, nel caso in cui lui fosse pronto a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Selin ritorna dal suo ex fidanzato: anticipazioni turche Love is in the air

Una richiesta che lascerà senza parole Serkan, il quale entrerà ancora più in crisi: alla fine, però, dopo essersi reso conto del fatto che Eda stia ascoltando la loro conversazione, si prenderà del tempo per decidere.

In cuor suo, infatti, l'architetto sa bene di essersi innamorato con Eda, motivo per il quale potrebbe rifiutare la proposta della sua ex fidanzata.

A quel punto, però, Selin lo metterà di fronte a un ultimatum e gli darà due giorni di tempo per poter riflettere e decidere se tornare con lei, oppure gettarsi per sempre alle spalle la loro relazione.